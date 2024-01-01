مدرب النصر: رونالدو لا يتحكم بالفريق.. ولن نضم لاعبين جدد في يناير

الإثنين، 01 يناير 2024 - 14:23

كتب : FilGoal

رونالدو - الهلال - النصر

كريستيانو رونالدو النصر لويس كاسترو
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