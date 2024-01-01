ماني: أمم إفريقيا 2023 ستكون أحد أقوى النسخ

الإثنين، 01 يناير 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال - مصر

يتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال منافسة قوية للغاية في النسخة الجديدة من كأس أمم إفريقيا.

وتبحث السنغال عن الحفاظ على اللقب الذي حصدته في النسخة الماضية.

وقال ماني في تصريحات لموقع كاف: "نحن نعلم أن الحفاظ على اللقب لن يكون سهلا، لكننا سنكون في كوت ديفوار لبذل قصارى جهدنا، ومحاولة اجتياز جميع الأدوار".

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وأضاف "نتوقع منافسة صعبة. ستكون هذه النسخة من أقوى النسخ، لأن جميع المنتخبات الكبرى موجودة، ولديها جميعا أهدافها، لكننا سنرى ما سيحدث".

ويتواجد أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من الكاميرون وغينيا وجامبيا.

وتابع "كان التتويج بكأس الأمم الإفريقية أفضل لقب فزت به في حياتي، وسيكون القيام بذلك مرة أخرى إنجازا مميزا وكبيرا".

وأتم "الفوز بكأس أمم إفريقيا من جديد سيكون تأثيره كبيرا على كرة القدم السنغالية، لأننا فزنا بجميع الألقاب في الفئات الأخرى، وهو أمر رائع للبلاد".

ستبدأ السنغال رحلة الدفاع عن لقبها بمواجهة جامبيا يوم الاثنين 15 يناير، قبل الصدام مع الكاميرون بعد ثلاثة أيام.

يختتم المنتخب السنغالي، مباريات الدور الأول في المجموعة الثالثة، بلقاء غينيا يوم الأربعاء 23 يناير.

ستقام جميع مباريات المجموعة الثالثة على ملعب، شارلز كونان باني، في ياموسوكرو.

السنغال أمم إفريقيا ساديو ماني
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