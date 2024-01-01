سبورت: تشافي سيمونز هو المعوض المحتمل لـ مبابي في باريس

الإثنين، 01 يناير 2024 - 13:17

كتب : FilGoal

تشافي سيمونز - لايبزيج ومانشستر سيتي

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية باريس سان جيرمان في إعادة لاعبه المعار تشافي سيمونز من الموسم المقبل.

سيمونز يقضي الموسم الحالي معارا لصفوف لايبزج الألماني من باريس سان جيرمان ويقدم أداء جيد جدا.

وفقا لسبورت فإن إدارة لايبزج قد طلبت من باريس سان جيرمان مد إعارة سيمونز لموسم إضافي.

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ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان رفض طلب لايبزج بمد إعارة اللاعب وذلك لأنه يراه نواة مشروع باريس سان جيرمان طويل الأمد والمعوض الرئيسي لكيليان مبابي حال رحيله.

مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له منذ اليوم التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب معه في الموسم المقبل.

سيمونز يلعب مع باريس سان جيرمان منذ عام 2019، وكان قد رحل عن الفريق في 2022 إلى بي إس في أيندهوفن قبل أن يعيد باريس سان جيرمان التعاقد معه مقابل 6 مليون يورو كبند إعادة الشراء.

الهولندي صاحب الـ 20 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع لايبزج في 25 مباراة خلالها سجل 6 أهداف وصنع 9.

باريس سان جيرمان لايبزج تشافي سيمونز
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