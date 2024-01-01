كهربا: أحلامي في 2024 لا تتضمن دفع غرامة الزمالك.. وهذا سر احتفالي مع موديست

أبدى محمود كهربا لاعب النادي الأهلي سعادته بعام 2023 على المستوى الرياضي والإنساني، كما كشف عن سر احتفاله مع أنتوني موديست مهاجم الفريق.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال كهربا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "2023 أجمل أعوام حياتي مع كرة القدم".

وأضاف "أجمل مشهد كروي لي هذا العام ليس هدفي أمام الهلال السوداني، بل عودتي إلى كرة القدم وحصولي على فرصة جديدة".

وبسؤاله عن حلمه في 2024 غير دفع الغرامة المستحقة لنادي الزمالك قال: "لا أحلم بدفع الغرامة.. ما يريده الله هو ما سيحدث. أحلم بكأس أمم إفريقيا مع منتخب مصر وكل البطولات مع الأهلي وبالزواج أيضا".

وتابع "كل اللاعبين يحبون إمام عاشور ولا يزال أمامه الكثير ليقدمه في الأهلي".

وعما دار بينه وبين أنتوني موديست حينما سجل الأخير أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري قال: "في مباراة بالدوري أمام إنبي، كنا نمزح في اليوم السابق وهو شخص ودود، فقال لي إذا سجلت سنفعل شيئا: سألمسك بإصبعي وأمثل أني تعرضت لصعق كهربائي، ولذلك فعلناها حينما سجل".

واختتم "أجلس مع موديست كثيرا وهو سعيد بالأجواء في النادي. سألته إن كانوا يجلسون ويمزحون مثلنا في أندية أوروبا فقال لي لا أنا سعيد بهذه الحياة، هناك الكل ينهي وجبة العشاء ثم يذهب إلى غرفته".