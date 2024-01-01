خبر في الجول - لاعب الزمالك ترك الجزائر لأجل منتخب مصر ولكن

تلقى نادي الزمالك خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء خمسة لاعبين من فريق النادي مواليد 2005، لمعسكر منتخب الشباب المفتوح المقرر انطلاقه غداً الاثنين 1 يناير 2024.

ويتكون الخماسي من:

- حسن أبو المعاطي "ظهير أيسر" مواليد 2005.

- محمد إبراهيم "ظهير أيمن" مواليد 2005.

- أحمد مجدي "مدافع" مواليد 2005

- زياد محمد علي "مهاجم" مواليد 2006 .

- أحمد جمال "حارس مرمى" مواليد 2006 .

ومن المقرر أن ينتظم منتخب مصر للشباب في معسكر مفتوح بداية من غداً الاثنين 1 يناير 2024 وحتي الجمعة 5 من نفس الشهر، استعداداً لتصفيات أمم أفريقيا 2025.

من هو زياد محمد علي؟

مهاجم الزمالك ولد لأب مصري وأم جزائرية في 2 فبراير 2006، ومثل منتخب الجزائر للناشئين في كأس العرب وبطولة شمال إفريقيا وأخيرا في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

ووقع الزمالك معه عقدا احترافيا مؤخرا ضمن 18 لاعب من مواليد 2005 و2006، وتم استدعاؤه لأول مرة مع منتخب الشباب من مواليد 2005 تحت قيادة وائل رياض.

وقالت مصادر مقربة من اللاعب لـ FilGoal.com أنه أبدى اللاعب ترحيبه باللعب لمنتخب مصر والتوقف عن اللعب مع منتخب الجزائر، كون اللوائح الدولية تسمح بذلك في الفئات العمرية الأصغر.

ولكن المشكلة تكمن في وضعه الحالي..

زياد محمد علي يعاني إصابة في الكاحل تعرض لها في مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية للناشئين.

وخضع زياد لفحوصات طبية وبناء عليه تواصل الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في الزمالك برئاسة وليد عبد الرحمن مع الجهاز الطبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب، وإبلاغه بأن اللاعب يعاني من إصابة، ويخضع للتأهيل في الفترة الحالية، وسيتم إرسال التقارير للمنتخب.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب لن يتواجد في المعسكر القادم للمنتخب بنسبة كبيرة لحين التعافي من الإصابة، وهو ما تم إبلاغ الجهاز الفني والطبي للمنتخب به بالفعل.

كما علم FilGoal.com أن المنتخب يرحب بعودته بعد تعافيه، وإذا لم ينضم المسعسكر الحالي بسبب الإصابة سيتواجد في المعسكرات المقبلة وخاصة ان منتخب مصر للشباب يقيم أكثر من معسكر خلال الفترة المقبلة لتجربة اللاعبين استعدادا لتصفيات كأس أمم إفريقيا للشباب 2025.