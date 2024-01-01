عرابي: هذه مستجدات انتقال عمر كمال وحقيقة مفاوضات الزمالك مع ناصر ماهر

الإثنين، 01 يناير 2024 - 00:34

كتب : FilGoal

فيوتشر - عمر كمال

تحدث هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن ملف انتقال عمر كمال والعقوبة التي تعرض لها المدرب ريكاردو فورموسينيو إثر قطع المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز بعد كأس السوبر بسبب مكالمة من جوزيه مورينيو مدرب روما الذي عمل معه مساعدا في السابق.

وقال عرابي في تصريحاته لقناة دي إم سي: "فورموسينيو تقبل عقوبة اتحاد الكرة بتغريمه بسبب مكالمة جوزيه مورينيو له خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة بيراميدز في كأس السوبر".

وأضاف "ملف عمر كمال عبد الواحد سيتم الإعلان عنه بشكل مباشر ورسمي. هناك تطورات وقد تشهد الأيام المقبلة حسم الأمور".

وعن انتقال ناصر ماهر إلى الزمالك قال: "لم تصلنا أي عروض رسمية من الزمالك لضم ناصر ماهر ولا مشكلة لدينا إن طلبه. لن نجبر لاعبا على البقاء رغما عنه ولكن يجب أن نحافظ على مصلحة النادي"

وبشأن إمكانية معاقبة محمود جنش بعد تصريحاته التي انتقد فيها اختيارات الجهاز الفني للمنتخب قال: "لم يصلنا أي شيء من اتحاد الكرة بشأن معاقبة جنش على تصريحاته"

وأخير علق على فيديو جمعه مع محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعد كأس السوبر قال: "الفيديو المنتشر بعد مباراة السوبر بيني وبين أفشة كان مزاحا فهو أخي الصغير".

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني في كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

ناصر ماهر هيثم عرابي عمر كمال مودرن فيوتشر
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