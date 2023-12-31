أمم إفريقيا – ديانج ينتظم في معسكر منتخب مالي

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 22:22

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع منتخب مالي

انتظم أليو ديانج لاعب الأهلي في معسكر منتخب بلاده مالي استعدادا لانطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا.

وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار يوم 13 يناير المقبل.

وانضم ديانج لمعسكر منتخب مالي، ومن المنتظر أن يخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل ضد غينيا بيساو استعدادا للبطولة.

ويقع منتخب مالي في مجموعة تضم كل من تونس وناميبيا وجنوب إفريقيا.

ديانج البالغ من العمر 26 عاما انضم لصفوف الأهلي في 2019 قادما من مولودية الجزائر.

ومع الأهلي فاز ديانج بالدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرتين، والسوبر الإفريقي مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وحصل على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 3 مرات.

ولعب ديانج مع الأهلي بشكل عام 203 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

في الموسم الحالي شارك ديانج مع الأهلي في 15 مباراة بمختلف البطولات.

وكانت آخر مشاركة لـ ديانج مع الأهلي في الشوط الثاني أمام اتحاد جدة السعودي في أولى مباريات الفريق الأحمر بكأس العالم للأندية.

الأهلي كأس أمم إفريقيا أليو ديانج
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