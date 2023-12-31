وفاة ناشئ بهتيم بسكتة قلبية أثناء لقاء العبور

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 21:24

كتب : رضا السنباطي

ناشئ بهتيم الراحل

توفي فرحات إسماعيل لاعب فريق بهتيم للناشئين إثر سقوطه في ملعب مباراة الفريق ضد العبور.

وقال رضا شندي المدير الإداري لنادي بهتيم لـ FilGoal.com: "فرحات إسماعيل لاعب فريق بهتيم مواليد 2005 كان يخوض مباراة أمام العبور في دوري منطقة القليوبية".

وأضاف "اللاعب كان يقف في وسط الملعب ثم سقط وتم نقله لمستشفى ناصر ببهتيم ولكنه توفى بسكتة قلبية بعد هبوط حاد في الدورة الدموية. تغمده الله برحمته الواسعة".

واختتم "مجلس إدارة النادي برئاسة سمير الزهار قرر إيقاف جميع الأنشطة الرياضية وإعلان الحداد لمدة 3 أيام".

FilGoal.com ينعى الفقيد ويسأل الله لأهله الصبر والسلوان.

فرحات إسماعيل بهتيم
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