رسالة من حسين الشحات لجماهير الأهلي في فلسطين

وجه حسين الشحات لاعب الأهلي الشكر لجمهور الفريق من الشعب الفلسطيني في غزة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وكتب حسين الشحات عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حتى وإن كانت كل جماهير الأهلي على قلب واحد، لكن شكرا لكل جماهير الأهلي وأهلنا في فلسطين الذين تابعونا في مبارياتنا رغم الظروف وصعوبة المشاهدة".

وأضاف "القاعدة الكبيرة التي نقدرها ككل جماهير الأهلي في العالم، الحمد لله أننا كنا جزءا من ابتسامة بسيطة تسعد قلوبكم وسط المعاناة".

وأتم "وسنة سعيدة ويكون عام فرج إن شاء الله عليكم جميعا، ونسعد جميعا داخل وخارج الملعب بمزيد من البطولات والانتصارات".

وكانت العديد من المقاطع انتشرت لبعض من جمهور الأهلي في غزة وهو يتابع مباريات الفريق في كأس العالم للأندية وكأس السوبر المصري.

وأعلن الأهلي عبر سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي أنه تلقى رسالة الطفل الفلسطيني علي إسماعيل المصاب خلال الحرب على غزة.

وتعرض الطفل الفلسطيني لإصابة بحروق نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وخلال حديث تليفزيوني أعرب علي عن حبه للنادي الأهلي وأن قدوته محمد الشناوي وكان حلمه القدوم إلى مصر يوما ما لزيارة النادي ومقابلة محمد الشناوي والحصول على قفازاته.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.