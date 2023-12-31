خبر في الجول - أحمد عبد الرؤوف يتقدم باستقالته من تدريب بلدية المحلة

تقدم أحمد الرؤوف المدير الفني لبلدية المحلة باستقالته من قيادة الفريق بعد الهزيمة أمام إنبي.

وخسر بلدية المحلة أمام إنبي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن أحمد عبد الرؤوف تقدم باستقالته لمسؤولي البلدية داخل غرفة خلع الملابس عقب مباراة بلدية المحلة.

وتجمد رصيد بلدية المحلة عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر من عشر مباريات.

وتعرض بلدية المحلة للخسارة في آخر مباراتين خاضهم بالدوري.

ولم ينجح بلدية المحلة في تحقيق أي انتصار بآخر خمس مباريات بثلاث هزائم وتعادلين.

واختتم بلدية المحلة مبارياته قبل توقف المسابقة استعدادا لمنافسات أمم إفريقيا.

ويلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة أمام الزمالك في منتصف فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة بلدية المحلة لتحديد مصير الجهاز الفني بعد التقدم بالاستقالة.