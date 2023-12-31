برشلونة يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

شعار برشلونة

أعلن نادي برشلونة خضوع لاعبه ماركوس ألونسو لعملية جراحية بسبب الإصابة.

قبل 3 أسابيع، أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافعه ماركوس ألونسو قبل مباراته ضد جيرونا.

وأفاد برشلونة في بيان يوم الأحد: "سيخضع ماركوس ألونسو لعملية جراحية في الظهر".

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حين أعلن برشلونة إصابة ألونسو، أوضح أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة ماركوس ألونسو بآلام في أسفل الظهر.

وأضاف البيان وقتها أن "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ماركوس ألونسو لا يشارك كثيرا هذا الموسم، إذ ظهر في 300 دقيقة خلال 7 مباريات فقط.

وتشير تقارير إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويمتد عقد ماركوس ألونسو مع برشلونة إلى نهاية الموسم الجاري.

برشلونة ماركوس ألونسو
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