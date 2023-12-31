كأس الرابطة - زد رفقة بيراميدز.. ومجموعات متوازنة لنسخة 2024

أسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع زد رفقة بيراميدز في المجموعة الثانية.

وتم تصنيف الأندية بناء على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا كليوباترا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.

واعتذر فريقا الأهلي والزمالك عن عدم المشاركة في كأس الرابطة المصرية ليصبح عدد الفرق 16 فريقا.

وتم تقسيم الـ 16 فريقا على أربع مجموعات.

وجاءت مجموعات كأس الرابطة كالآتي:

المجموعة الأولى: مودرن فيوتشر - الاتحاد - سموحة - بلدية المحلة.

المجموعة الثانية: بيراميدز - فاركو - طلائع الجيش - زد.

المجموعة الثالثة: سيراميكا كليوباترا - إنبي - الإسماعيلي - الداخلية.

المجموعة الرابعة: المصري - المقاولون العرب - البنك الأهلي - الجونة.

وتم الاستقرار على إقامة المباريات في أوقات لا تشهد لقاءات مصر في أمم إفريقيا واستغلال فترات الراحة في البطولة.

وينطلق كأس الرابطة يوم 8 يناير المقبل.

وتلعب المباريات أيام 8 و 9 و10 ثم 15 و16 وبعد ذلك تُلعب المباريات 25 و26 ثم 30 و31 من شهر يناير.

ولم يتم الاستقرار على موعد المباراة النهائية في انتظار تنسيق لجنة المسابقات مع الشركة الراعية.