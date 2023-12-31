إيسترن كومباني يعلن الجهاز الفني بقيادة طارق يحيى
الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 14:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي إيسترن كومباني برئاسة نصر عبد العزيز التعاقد مع طارق يحيى مديرا فنيا للفريق.
ويأتي تعيين طارق يحيى لخلافة خالد إينو المدرب السابق للفريق.
وكان قد تم إنهاء التعاقد مع إينو نظرا لتراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.
وقرر مجلس إدارة إيسترن كومباني، إتمام تعاقده مع طارق يحيى لمدة موسم واحد.
وجاء الجهاز المعاون لطارق يحيى كالآتي:
- محمد أحمد بكر مدرب عام
- إكرامي حسن مدرب مساعد
- مصطفى رمضان مدرب مساعد
- سامي حمدي مدرب حراس مرمى
- محمد شوقي مُعد بدني
- أمير مصلح محلل أداء
- وائل عبد الله مدير إداري
- محمد شعبان إداري مساعد
- هشام جابر إداري مساعد
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