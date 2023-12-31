"يا علي صوتك وصل".. خطوة من الأهلي تجاه الطفل المصاب في الحرب على غزة

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

قافلة الأهلي إلى قطاع غزة

رد محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على طلب علي إسماعيل الطفل المصاب خلال الحرب على غزة.

وتعرض الطفل الفلسطيني لإصابة بحروق نتيجة عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وخلال حديث تليفزيوني أعرب علي عن حبه للنادي الأهلي وأن قدوته محمد الشناوي وكان حلمه القدوم إلى مصر يوما ما لزيارة النادي ومقابلة الشناوي والحصول على قفازاته.

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وجاء رد محمد الجارحي عبر حسابه الشخصي كالآتي: "يا علي صوتك وصل، قميص وقفازات الأهلي موقعين من محمد الشناوي واللاعبين، ستكون عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني".

وتابع "إن شاء الله تخف، وسأسعى للحصول على موافقة لقدومك إلى مصر لاستكمال علاجك وزيارة النادي الأهلي".

واختتم الجارحي تصريحاته "تمسك بأحلامك كما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك، نحن دائما معك".

ويتعرض قطاع غزة لعدوان قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي وحتى الآن.

الشناوي النادي الأهلي غزة علي إسماعيل
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