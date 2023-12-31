خبر في الجول - لحسم الصفقة قبل معسكر المنتخب.. خطوة من الأهلي لضم عمر كمال

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 13:22

كتب : أحمد الخولي

فيوتشر - بيراميدز - عمر كمال

باتت صفقة عمر كمال ظهير مودرن فيوتشر ومنتخب مصر أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى النادي الأهلي.

واتخذ النادي الأهلي خطوة جديدة من أجل إتمام الصفقة قبل انضمام اللاعب لمعسكر منتخب مصر استعدادا لأمم إفريقيا.

وينضم عمر كمال إلى معسكر منتخب مصر يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا.

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وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماع بين عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي ووليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن فيوتشر من أجل حسم الرتوش الأخيرة لإتمام الصفقة.

وكشف الأهلي عن رغبته في إتمام كافة تفاصيل اتفاق انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء قبل انضمام عمر كمال لمعسكر منتخب مصر.

وكان فيوتشر يرغب في إتمام الصفقة مقابل الحصول على خدمات الثلاثي خالد عبد الفتاح وصلاح محسن وكريم وليد.

وعلم FilGoal.com أن هناك مرونة لانتقال عبد الفتاح إلى فيوتشر، بينما يرفض صلاح محسن مبدأ الإعارة حتى الآن.

ويعرض الأهلي دفع مقابل مالي بجانب إعارة خالد عبد الفتاح من أجل إتمام الصفقة.

ويحق لعمر كمال التوقيع لأي ناد بداية من الغد بسبب انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن إتمام شركة الكرة بالأهلي برئاسة عدلي القيعي الصفقة خلال 24 ساعة المقبلة قبل معسكر منتخب مصر.

الأهلي عمر كمال فيوتشر
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