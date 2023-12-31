بيبو: أغلب الانتقادات التي أتعرض لها بدون دليل.. وغير صحيح رحيل موديست

يرى خالد بيبو مدير الكرة بالجهاز الفني لفريق الأهلي، أن أغلب الانتقادات التي يتعرض لها تكون بدون دليل.

ونجح الأهلي خلال شهر ديسمبر في تحقيق برونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة تاريخيا كما حصد لقب السوبر المصري للمرة 14 في تاريخه.

وقال بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شاركنا في بطولتي كأس العالم للأندية والسوبر المصري بدون راحة ومع مدارس مختلفة ولكن تعاملنا بشكل جيد في النهاية".

أما عن تجربته في منصب مدير الكرة بالأهلي فأوضح "أعمل واجتهد وأبذل كل مجهود ممكن من أجل النجاح وفي النهاية التوفيق من الله".

وشدد "كانت بداية عملي صعبة نوعا ما خاصة أنه لم يحالفنا التوفيق في السوبر الإفريقي وخسرنا البطولة".

وكشف بيبو "كل الانتقادات التي قيلت عني كانت مثلما يقال حديث بدون دليل، مثل وجود مشاكل في غرفة ملابس الأهلي والحقيقة لا أعلم من أين جاءوا بتلك التصريحات، ثم توجهت الانتقادات لأمور أخرى مثل منذ قدومه لم يحقق الفريق بطولة، وهذا أمر غريب بالنسبة لي فأنا أحصل على بطولات مع الأهلي منذ كنت لاعبا".

وواصل "أحاول قدر الإمكان حماية اللاعبين من كل شيء، ومواقع التواصل الاجتماعي صعبة جدا، واللاعبون يعلمون أنهم يجب أن يكونوا حريصين عند التعامل على حساباتهم الشخصية، وأي لاعب يستخدمها بشكل خاطيء نتعامل مع ذلك حتى دون الإعلان".

وبسؤاله عن سر الاجتمع مع محمود الخطيب رئيس النادي رغم التتويج بلقب السوبر فأجاب "اجتماعنا أنا ومارسيل كولر مع الخطيب أمر طبيعي ويحدث بشكل دوري من أجل متابعة مجلس الإدارة كل الأحداث الخاصة بالفريق".

وكشف بيبو "سعيد جدا بهدف موديست في نهائي كأس السوبر، اللاعب يتعرض لانتقادات كبيرة وتحت ضغط كبير جدا لكنه لاعب جيد وله اسم كبير وربما المباراة صُعبت من أجل أن يسجل وينتهي الضغط".

وأبدى مدير الكرة بالأهلي اندهاشه قائلا: "لا أعلم من أين صدر الحديث عن رحيل موديست، هو لاعب ملتزم بتعاقد مع النادي ولم يكن هناك أي قرار بشأن رحيله".

أما عن رأيه في اختيارات قائمة مصر لأمم إفريقيا فأوضح "دائما ما نقول أن اختيار القائمة حق أصيل للمدير الفني، ولكن تعجبت جدا من غياب ياسر إبراهيم، بالإضافة لتقديم حسين الشحات مستوى مميز ولكن في النهاية هي بطولة هامة جدا جدا ونتمنى التوفيق لمنتخب مصر في أمم إفريقيا الغائبة منذ فترة عن مصر".

واختتم بيبو تصريحاته "مهما تحدثت لن أوفي جمهور الأهلي حقه، نحن في تلك المكانة بفضل دعم جماهير الأهلي فهم حماة النادي كما يقال".