اتحاد جدة يوضح سبب غياب بنزيمة لمدة 3 أيام

الأحد، 31 ديسمبر 2023 - 12:33

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن نادي اتحاد جدة برر غياب نجمه كريم بنزيمة عن التدريبات لمدة 3 أيام.

وأوضحت الرياضية أن مسؤول بنادي اتحاد جدة أبلغ وكالة الأنباء الفرنسية أن النادي منح بنزيمة أجازة لمدة ثلاثة أيام لظروف خاصة.

وكانت الرياضية أشارت إلى استبعاد بنزيمة من قائمة اتحاد جدة التي كانت تستعد لمواجهة الطائي، قبل تأجيل المباراة، بسبب عدم مشاركته، الخميس والجمعة، في التدريبات نتيجة مغادرته جدة لظرف خاص.

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وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة استبعد كريم بنزيمة من مباراة الفريق أمام الطائي بعد غياب المهاجم الفرنسي عن كل الحصص التدريبية عقب الخسارة الثقيلة من النصر 5-2.

بنزيمة واجه انتقادات عديدة عقب الخسارة من النصر في الجولة 17 من الدوري السعودي، واغلق بعدها حسابه على إنستجرام دون توضيح الأسباب.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من المسابقة التي يحمل لقبها.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ويخوض بنزيمة موسمه الأول من اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ولعب بنزيمة 20 مباراة وسجيل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

كريم بنزيمة اتحاد جدة
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