وفاة مدرب منتخب مصر السابق

أعلن نادي الترسانة عبر صفحته الرسمية وفاة عبد المنعم الحاج رئيس النادي السابق.

وكان الحاج قد دخل في صراع مع المرض خلال السنوات الماضية.

عبد المنعم الحاج الذي بدأ مشواره مع الزمالك وانتقل منه إلى الترسانة، توج بلقب الدوري مع الجيل الذهبي للشواكيش.

وبعد اعتزاله عمل كمدير فني لمنتخب مصر عام 1980 وقاده للتأهل لأولمبياد موسكو 1980، ودرب الفريق في كأس أمم إفريقيا في العام نفسه.

وتولى الحاج رئاسة نادي الترسانة في الفترة من 1993 إلى 1998.

كما عمل بالاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

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