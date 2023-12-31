عامر حسين يوضح سبب عدم تطبيق عقوبة على جنش بعد تصريحاته

أوضح عامر حسين عضو اتحاد الكرة سبب عدم معاقبة محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى مودرن فيوتشر بعد تصريحاته قبل نهائي السوبر المصري.

وأدلى جنش بتصريحات قوية على خلفية غيابه عن القائمة المبدئية لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2023.

وقال عامر حسين عضو اتحاد الكرة عبر قناة DMC: "تطبيق عقوبات على جنش؟ يتم عقاب اللاعب من لجنة المسابقات حال الهجوم على الحكم فقط".

وأوضح "ليس صحيحا إصدار عقوبة ضده بسبب تصريحاته".

وأكمل "تم تطبيق العقوبة على محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا بسبب سلوك غير رياضي بإيقافه لـ 4 مباريات وهو ما جاء في تقرير الحكم".

وأتم "الإيقاف يسري على السوبر فقط، يتم تطبيق الإيقاف على بطولتي الدوري وكأس الرابطة معا كونهما من تنظيم رابطة الأندية".

وأشهر أمين عمر حكم لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا بطاقة حمراء في وجه قائد سيراميكا كليوباترا بسبب الاعتراض عقب تقدم الأهلي بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

وجاءت عقوبات رابطة الأندية خلال كأس السوبر المصري:

إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا 4 مباريات وغرامة 20 ألف جنيه للطرد والسلوك غير الرياضي

غرامة 25 ألف جنيه على سيراميكا كليوباترا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني

غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على ريكاردو فورموسينيو مدرب فيوتشر لاختراق بروتوكول المؤتمرات الصحفية

غرامة 20 ألف جنيه تسدد خلال أسبوعين على جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز لما بدر منه تجاه أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على مودرن فيوتشر بنتيجة 4-2 في النهائي.