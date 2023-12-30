بوليسيتش يقود ميلان لإنهاء 2023 بالفوز على ساسولو

أنهى ميلان عام 2022 بالفوز في سان سيرو على ضيفه ساسولو بنتيجة 1-0.

سجل هدف اللقاء الوحيد: كريستيان بوليسيتش.

وواصل ساسولو تخبطه بدون فوز في آخر 5 جولات بالدوري الإيطالي وظل في المركز 16 برصيد 16 نقطة.

بينما ارتفع رصيد ميلان لـ 36 نقطة في المركز الثالث.

وخاض إسماعيل بن ناصر مباراته رقم 150 مع ميلان، وكاد أن يحتفل بها بطريقة مميزة وسجل هدفا لكن ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 8.

وسجل رافائيل لياو هدفا في الدقيقة 32 ألغي أيضا بسبب التسلل.

واحتفل بن ناصر برقمه الخاصة بتمريرة بينية رائعة لبوليسيتش الذي سدد من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 59 معلنا تقدم ميلان بالهدف الأول.

ميلان يعود إلى الانتصارات من جديد بالفوز على ساسولو بهدف نظيف سجله بوليسيتش شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ميلان_ساسولو pic.twitter.com/rb6GWfhVMx — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2023

وشهد اللقاء مشاركة كيفين زيرولي لأول مرة بقميص ميلان كبديل لروبن لوفيتس تشك في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 81 خرج لياو وسط صافرات استهجان من جمهور الروسونيري الذي ملأ جنبات سان سيرو.

وحقق ميلان فوزا معنويا قبل بداية العام مع مدربه ستيفانو بيولي الذي حامت الشكوك حول مستقبله قبل مباراة اليوم.