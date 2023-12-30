كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

صامويل إيتو - ديدييه دروجبا

تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف جنسيات نجوم القارة؟

حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.

وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.

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كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.

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