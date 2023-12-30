كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 23:15
كتب : FilGoal
تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق كأس أمم إفريقيا 2023، فهل تعرف جنسيات نجوم القارة؟
حسنا اختبر نفسك، ونافس أصدقائك.
وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.
كل ما عليك فعله هو شد الكرات للأسفل ووضعها في السلة الصحيحة حسب اختيارك.
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