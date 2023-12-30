رونالدو: اللاعبون يريدون الانضمام لـ الدوري السعودي وسأرحب بهم

يرحب كريستيانو رونالدو نجم النصر بانضمام النجوم إلى الدوري السعودي.

وأنهى رونالدو عام 2023 بتسجيل 54 هدفا كأفضل هداف في العام الميلادي بفضل هدفه ضد التعاون في الجولة 20 من المسابقة.

وقال الهداف البرتغالي عبر قناة SSC Sport السعودية: "كانت سنة سعيدة بالنسبة لي على المستويين الفردي والجماعي".

وأضاف "سجلت العديد من الأهداف وكذلك مع المنتخب الوطني، وفخور وسأواصل وسعيد، وسأحاول تكرار نفس الأمر العام المقبل".

وأكمل "سعيد لأنني بدأت بالقدوم للسعودية ولم يصدق أحد ما أقوله، والأهم أن الدوري يكبر".

وأردف "اللاعبون يريدون القدوم لأنهم يعلمون أن البطولة تنافسية والعالم كله يشاهد الدوري السعودي".

وأتم "سعيد وأريد المواصلة، وإذا أراد النجوم الانضمام للدوري السعودي سنرحب بهم".

🎤 رونالدو قائد #النصر: - 2023 عام جميل ومختلف بالنسبة لي مع النادي والمنتخب البرتغالي - العالم أجمع يتابع الدوري هُنا، وأنصح جميع لاعبي العالم بالانضمام إلى الدوري السعودي🇸🇦#التعاون_النصر#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/9E6EwDrVfb — SSC (@ssc_sports) December 30, 2023

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، و6 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ورفع رونالدو رصيده إلى 54 هدفا كأكثر لاعبي العالم تسجيلا في عام 2023.

ويتوقف الدوري السعودي لحين نهاية كأس أمم آسيا، على أن يُستأنف في منتصف فبراير.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال