رونالدو يختتم العام بهدفه الـ 54 في رباعية النصر أمام التعاون

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 22:38

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

تغلب النصر على مضيفه التعاون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

وأهدر أشرف المهديوي ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة 13 حيث تصدى لها الحارس نواف العقيدي، ولكنها عادت إليه مرة أخرى ليسكنها في الشباك.

وتعادل النصر بهدف مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26 بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا.

أخبار متعلقة:
رونالدو يحدد هدفا خرافيا.. هل يصل إليه؟ حرمه من الفوز 5 سنوات فدكه بخماسية.. رونالدو وماني يقودان النصر لاكتساح اتحاد جدة رونالدو يستعيد صدارة الهدافين ويقود النصر للفوز على اتفاق جيرارد بثلاثية اللقاء الأخير.. ميسي يقابل رونالدو في كأس الرياض

وسريعا أرسل بروزوفيتش ركنية في الدقيقة 35 حولها أيميريك لابورت إلى الهدف الثاني برأسية.

وبخطأ فادح من الدفاع تلقى أوتافيو الكرة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة خطيرة في الدقيقة 72 بتسديدة مرت بجوار القائم، ولكنه عاد وسجل في الدقيقة 92 بعد تمريرة من سيكو فوفانا البديل الذي حل قبلها بـ 3 دقائق على حساب تاليسكا.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، و6 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ورفع رونالدو رصيده إلى 54 هدفا كأكثر لاعبي العالم تسجيلا في عام 2023.

ويتوقف الدوري السعودي لحين نهاية كأس أمم آسيا، على أن يُستأنف في منتصف فبراير.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

التعاون النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
رونالدو: اللاعبون يريدون الانضمام لـ الدوري السعودي وسأرحب بهم تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي في الدوري السعودي موسم الرياض يوضح أسباب إلغاء كأس السوبر التركي بهدف كيسيه في +90 ومشاركة شريف.. أهلي جدة يوقف انتصارات الخليج في الدوري السعودي تقرير سعودي: جاياردو يستبعد بنزيمة بعد انقطاعه عن التدريبات إلغاء السوبر التركي في السعودية بين جالاتاسراي وفنربخشة.. وتقارير توضح الأسباب السياسية انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1) - (0) الخليج.. 3 نقاط ثمينة هدفان في الوقت القاتل واحتفال مثير.. الهلال يحقق الانتصار الـ12 تواليا في الدوري السعودي
أخر الأخبار
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
رونالدو: اللاعبون يريدون الانضمام لـ الدوري السعودي وسأرحب بهم 26 دقيقة | سعودي في الجول
رونالدو يختتم العام بهدفه الـ 54 في رباعية النصر أمام التعاون 39 دقيقة | سعودي في الجول
كرة يد - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في الدوري الذهبي العالمي 52 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. جوووول فرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
لا تغركم الريمونتادا.. مانشستر يونايتد يعاود السقوط أمام نوتنجهام فورست ساعة | الدوري الإنجليزي
نهاية رحلة امتدت 19 عاما.. لوريس ينتقل إلى لوس أنجلوس ساعة | الدوري الإنجليزي
صاروخية دياوارا تكتب صعود طلائع الجيش للمربع الذهبي وخسارة زد الأولى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر