رونالدو يختتم العام بهدفه الـ 54 في رباعية النصر أمام التعاون

تغلب النصر على مضيفه التعاون بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري السعودي.

وأهدر أشرف المهديوي ركلة جزاء للتعاون في الدقيقة 13 حيث تصدى لها الحارس نواف العقيدي، ولكنها عادت إليه مرة أخرى ليسكنها في الشباك.

وتعادل النصر بهدف مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 26 بعد تمريرة من أندرسون تاليسكا.

وسريعا أرسل بروزوفيتش ركنية في الدقيقة 35 حولها أيميريك لابورت إلى الهدف الثاني برأسية.

وبخطأ فادح من الدفاع تلقى أوتافيو الكرة ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 50.

وأهدر كريستيانو رونالدو فرصة خطيرة في الدقيقة 72 بتسديدة مرت بجوار القائم، ولكنه عاد وسجل في الدقيقة 92 بعد تمريرة من سيكو فوفانا البديل الذي حل قبلها بـ 3 دقائق على حساب تاليسكا.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 46 نقطة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر، و6 نقاط عن أهلي جدة الثالث.

فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ورفع رونالدو رصيده إلى 54 هدفا كأكثر لاعبي العالم تسجيلا في عام 2023.

ويتوقف الدوري السعودي لحين نهاية كأس أمم آسيا، على أن يُستأنف في منتصف فبراير.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 20 هدفا، بفارق 3 أهداف عن ألكساندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

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