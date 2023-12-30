كرة يد - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في الدوري الذهبي العالمي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 22:25

كتب : محمد سمير

منتخب مصر - كرة يد

أعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لـ منتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب المشاركة في بطولة الدوري الذهبي العالمي.

ويشارك المنتخب في البطولة خلال الفترة من 3 إلى 8 يناير 2024.

وتضم البطولة بالإضافة إلى منتخب مصر كل من: الدنمارك والنرويج وهولندا.

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ويتواجد 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر هم:

كريم هنداوي

محمد علي

أحمد هشام "سيسا"

مازن رضا

عبد الرحمن فيصل

علي زين

أحمد خيري

سيف الدرع

يحيي الدرع

يحيى خالد

محسن رمضان

مهاب سعيد

محمد سند

أكرم يسري

إبراهيم المصري

أحمد عادل

محمد ممدوح هاشم

خالد وليد

ويغيب عبد الرحمن طه وأحمد كاستيلو عن قائمة منتخب مصر في البطولة.

ويستعد منتخب للمشاركة في أمم إفريقيا لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 17 يناير وحتى 28 من الشهر ذاته.

وحرص اتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين علي تجهيز فراعنة اليد ببرنامج إعداد علي أعلي مستوي فني ممكن بهدف الحفاظ على لقبنا كأبطال إفريقيا وحجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس.

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