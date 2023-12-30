استراحة الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0) (0) روما.. نهاية الشوط الأول

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - ماسيميليانو أليجري - روما - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة ديبالا تمر بجوار القائم.

ق 4: القائم يمنع تسديدة كريستانتي مبكرا لروما

بداية اللقاء

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
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