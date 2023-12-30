انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. فوز السيدة العجوز
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:40
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.
فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.
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انتهت
ق 47: جووول رابيو يسجل الأول ليوفنتوس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 32: تسديدة ديبالا تمر بجوار القائم.
القائم يرد تسديدة كريستانتي#يوفنتوس_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/E6xQ3jlaGo— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 30, 2023
ق 4: القائم يمنع تسديدة كريستانتي مبكرا لروما
بداية اللقاء
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