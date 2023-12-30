انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. فوز السيدة العجوز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

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انتهت

ق 47: جووول رابيو يسجل الأول ليوفنتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة ديبالا تمر بجوار القائم.

ق 4: القائم يمنع تسديدة كريستانتي مبكرا لروما

بداية اللقاء