انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. فوز السيدة العجوز

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:40

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - ماسيميليانو أليجري - روما - يوفنتوس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس ضد روما في الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

أخبار متعلقة:
لا تغركم الريمونتادا.. مانشستر يونايتد يعاود السقوط أمام نوتنجهام فورست نهاية رحلة امتدت 19 عاما.. لوريس ينتقل إلى لوس أنجلوس صاروخية دياوارا تكتب صعود طلائع الجيش للمربع الذهبي وخسارة زد الأولى نتيجة مكررة من 15 عاما.. إنبي ينتصر على بلدية المحلة بثلاثية

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

انتهت

ق 47: جووول رابيو يسجل الأول ليوفنتوس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 32: تسديدة ديبالا تمر بجوار القائم.

ق 4: القائم يمنع تسديدة كريستانتي مبكرا لروما

بداية اللقاء

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
نرشح لكم
بوليسيتش يقود ميلان لإنهاء 2023 بالفوز على ساسولو لا تغركم الريمونتادا.. مانشستر يونايتد يعاود السقوط أمام نوتنجهام فورست التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما إنتر يمدد تعاقده مع ثنائي الفريق بوكيتينو: هذا سر غضب تياجو سيلفا.. وسنناقش انتقالات يناير مع الملاك الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون يدمر إيفرتون.. وأستون فيلا يفلت أمام بيرنلي المنقوص تشكيل مانشستر يونايتد - 10 غيابات أحدثهم هويلوند.. راشفورد يقود الهجوم أمام نوتنجهام "أنا أؤمن بالأحلام" ديماركو يمدد تعاقده مع إنتر
أخر الأخبار
تريزيجيه: سعيد بوجود من ذاقوا ألم خسارة النهائي في منتخب مصر 16 دقيقة | الدوري المصري
بوليسيتش يقود ميلان لإنهاء 2023 بالفوز على ساسولو 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا 44 دقيقة | الكرة المصرية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
رونالدو: اللاعبون يريدون الانضمام لـ الدوري السعودي وسأرحب بهم ساعة | سعودي في الجول
رونالدو يختتم العام بهدفه الـ 54 في رباعية النصر أمام التعاون ساعة | سعودي في الجول
كرة يد - 18 لاعبا في قائمة منتخب مصر للمشاركة في الدوري الذهبي العالمي ساعة | كرة يد
انتهت الدوري الإيطالي - يوفنتوس (1) (0) روما.. فوز السيدة العجوز 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 4 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي