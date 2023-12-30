نتيجة مكررة من 15 عاما.. إنبي ينتصر على بلدية المحلة بثلاثية

كرر إنبي نتيجة انتصاره الوحيد على بلدية المحلة في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-0 في الجولة 11 من المسابقة.

سجل ثلاثية إنبي: علي فوزي، وأحمد أمين قفة (2).

والتقى الفريقان في 4 مناسبات بالدوري المصري من قبل انتهت أول 3 بالتعادل بينهما، وفاز إنبي في الأخيرة والتي تعود لموسم 2007-08 بالفوز بنتيجة 3-0.

الفوز الثالث على التوالي لإنبي ارتقى بالفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، بفارق الأهداف عن زد المتصدر.

فيما ظل بلدية المحلة دون فوز في آخر 5 جولات وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ 13.

وصف المباراة

تقدم إنبي مبكرا بفضل هدف سجله علي فوزي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة التاسعة سددها بطريقة رائعة.

يركنها ركنة معلم 😎🔥 علي فوزي يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى بلدية المحلة من ركلة حرة ولا أروع #ONTime_Sports pic.twitter.com/xviCyhv8nj — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

ثم تعزز التقدم بهدف ثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى سددها أحمد أمين قفة وارتطمت بقدم أحمد رضا وسكنت شباك البلدية في الدقيقة 19.

هدف عكسي هو السادس الموسم الجاري في الدوري المصري.

بالنيران الصديقة إنبي يتقدم بثنائية 🔥⚽ أحمد رضا يسجل بالخطأ في مرماه بعد تسديدة من أحمد أوفا لاعب إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/HsYLIy2nve — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل قفة الهدف الثاني له والثالث لإنبي مستغلا غياب الرقابة الدفاعية لتصبح النتيجة 3-0.

ورفع أمين رصيده لـ 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي إنبي في الدوري المصري.

على الرايق يسجل كأنه في التمرين 🔥⚽ أحمد أوفا يسجل الهدف الثالث لإنبي في مرمى بلدية الملحة #ONTime_Sports pic.twitter.com/LJvxStwyNM — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 30, 2023

في الشوط الثاني زادت مشاكل بلدية المحلة بخروج هدافه حسام أشرف متأثرا بالإصابة وعوضه كريم أشرف في الدقيقة 53.

ورد القائم الأيسر رأسية أحمد مجدي كهربا في الدقيقة 77.

ورغم ضغط لاعبي بلدية المحلة بحثا عن تقليص الفارق إلا أن اللمسة الأخيرة أمام عبد الرحمن سمير حارس إنبي كانت منقوصة لتنتهي المباراة بفوز إنبي بثلاثية.