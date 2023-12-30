نتيجة مكررة من 15 عاما.. إنبي ينتصر على بلدية المحلة بثلاثية

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 21:07

كتب : FilGoal

تقرير المباراة

كرر إنبي نتيجة انتصاره الوحيد على بلدية المحلة في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-0 في الجولة 11 من المسابقة.

سجل ثلاثية إنبي: علي فوزي، وأحمد أمين قفة (2).

والتقى الفريقان في 4 مناسبات بالدوري المصري من قبل انتهت أول 3 بالتعادل بينهما، وفاز إنبي في الأخيرة والتي تعود لموسم 2007-08 بالفوز بنتيجة 3-0.

أخبار متعلقة:
انتهت الدوري - إنبي (3) (0) بلدية وطلائع الجيش (1) (0) زد.. تغيير في رباعي القمة التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة مرمى إنبي.. وحسام أشرف يقود بلدية المحلة إنبي: لن نبيع محمد حمدي ولو بـ100 مليون جنيه.. وحقيقة العرض السويسري لضم قفة إنبي يكسر سلسلة اللا هزيمة للجونة بفوز قاتل

الفوز الثالث على التوالي لإنبي ارتقى بالفريق للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 11 مباراة، بفارق الأهداف عن زد المتصدر.

فيما ظل بلدية المحلة دون فوز في آخر 5 جولات وتوقف رصيده عند 10 نقاط في المركز الـ 13.

وصف المباراة

تقدم إنبي مبكرا بفضل هدف سجله علي فوزي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة التاسعة سددها بطريقة رائعة.

ثم تعزز التقدم بهدف ثاني بعد عرضية من الجهة اليسرى سددها أحمد أمين قفة وارتطمت بقدم أحمد رضا وسكنت شباك البلدية في الدقيقة 19.

هدف عكسي هو السادس الموسم الجاري في الدوري المصري.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل قفة الهدف الثاني له والثالث لإنبي مستغلا غياب الرقابة الدفاعية لتصبح النتيجة 3-0.

ورفع أمين رصيده لـ 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي إنبي في الدوري المصري.

في الشوط الثاني زادت مشاكل بلدية المحلة بخروج هدافه حسام أشرف متأثرا بالإصابة وعوضه كريم أشرف في الدقيقة 53.

ورد القائم الأيسر رأسية أحمد مجدي كهربا في الدقيقة 77.

ورغم ضغط لاعبي بلدية المحلة بحثا عن تقليص الفارق إلا أن اللمسة الأخيرة أمام عبد الرحمن سمير حارس إنبي كانت منقوصة لتنتهي المباراة بفوز إنبي بثلاثية.

إنبي الدوري المصري بلدية المحلة
نرشح لكم
عامر حسين يوضح سبب عدم تطبيق عقوبة على جنش بعد تصريحاته جنش: لماذا يتم معاقبتي؟ هذه حقيقة تصريحاتي عن فيتوريا ومن حقي الدفاع عن لاعبي فيوتشر عبد المنصف: عواد يستحق الانضمام لـ المنتخب في أمم إفريقيا.. وحقيقة تصريحات شوبير تريزيجيه: سعيد بوجود من ذاقوا ألم خسارة النهائي في منتخب مصر ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا صاروخية دياوارا تكتب صعود طلائع الجيش للمربع الذهبي وخسارة زد الأولى مصدر من الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات لضم أهولو انتهت الدوري - إنبي (3) (0) بلدية وطلائع الجيش (1) (0) زد.. تغيير في رباعي القمة
أخر الأخبار
عامر حسين يوضح سبب عدم تطبيق عقوبة على جنش بعد تصريحاته 6 دقيقة | الكرة المصرية
جنش: لماذا يتم معاقبتي؟ هذه حقيقة تصريحاتي عن فيتوريا ومن حقي الدفاع عن لاعبي فيوتشر 17 دقيقة | الكرة المصرية
عبد المنصف: عواد يستحق الانضمام لـ المنتخب في أمم إفريقيا.. وحقيقة تصريحات شوبير 26 دقيقة | الدوري المصري
النتيجة المفضلة مستمرة.. يوفنتوس يفوز على روما 1-0 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
تريزيجيه: سعيد بوجود من ذاقوا ألم خسارة النهائي في منتخب مصر 59 دقيقة | الدوري المصري
بوليسيتش يقود ميلان لإنهاء 2023 بالفوز على ساسولو ساعة | الكرة الأوروبية
ياسر إبراهيم: غيابي عن أمم إفريقيا؟ أنا أول الداعمين لـ منتخب مصر.. وأحترم رؤية فيتوريا ساعة | الكرة المصرية
كويز أمم إفريقيا - هل تعرف جنسيات نجوم القارة جيدا؟ اختبر نفسك ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 4 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي