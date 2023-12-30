التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما
السبت، 30 ديسمبر 2023 - 20:48
كتب : FilGoal
في المقابل يبدأ باولو ديبالا وروميلو لوكاكو في هجوم ذئاب العاصمة.
ويتواجد فيدريكو كييزا على مقاعد بدلاء السيدة العجوز ويعوضه التركي الشاب.
وجاء تشكيل يوفنتوس
حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني
الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمير – دانيلو
الوسط: تيموتي ويا – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش
الهجوم: كينان يلديز – دوشان فلاهوفيتش
فيما جاء تشكيل روما:
حراسة المرمى: روي باتريشيو
الدفاع: جانلويكا مانشيني – دييجو يورينتي – إيفان نديكا
الوسط: راسموس كريستنسين – براين كريستانتي – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي – نيكولا زاليفسكي
الهجوم: روميلو لوكاكو – باولو ديبالا
ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.
فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.