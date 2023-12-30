التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 20:48

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - لورينزو بيليجريني - روما

في المقابل يبدأ باولو ديبالا وروميلو لوكاكو في هجوم ذئاب العاصمة.

ويتواجد فيدريكو كييزا على مقاعد بدلاء السيدة العجوز ويعوضه التركي الشاب.

وجاء تشكيل يوفنتوس

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حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمير – دانيلو

الوسط: تيموتي ويا – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: كينان يلديز – دوشان فلاهوفيتش

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فيما جاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جانلويكا مانشيني – دييجو يورينتي – إيفان نديكا

الوسط: راسموس كريستنسين – براين كريستانتي – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي – نيكولا زاليفسكي

الهجوم: روميلو لوكاكو – باولو ديبالا

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ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي التشكيل
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