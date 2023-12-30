التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما

في المقابل يبدأ باولو ديبالا وروميلو لوكاكو في هجوم ذئاب العاصمة.

ويتواجد فيدريكو كييزا على مقاعد بدلاء السيدة العجوز ويعوضه التركي الشاب.

وجاء تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: فيدريكو جاتي – جيلسون بريمير – دانيلو

الوسط: تيموتي ويا – ويستون ماكيني – مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فيليب كوستيتش

الهجوم: كينان يلديز – دوشان فلاهوفيتش

فيما جاء تشكيل روما:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: جانلويكا مانشيني – دييجو يورينتي – إيفان نديكا

الوسط: راسموس كريستنسين – براين كريستانتي – لياندرو باريديس – إدواردو بوفي – نيكولا زاليفسكي

الهجوم: روميلو لوكاكو – باولو ديبالا

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن إنتر المتصدر.

فيما يتواجد روما في المركز السابع برصيد 28 نقطة.