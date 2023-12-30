إنتر يمدد تعاقده مع ثنائي الفريق

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

أعلن نادي إنتر تمديد عقد لاعبين جديدين من الفريق وهما هنريك ميختاريان ووماتيو دارميان.

هنريك مخيتاريان

النادي : إنتر

ماتيو دارميان

النادي : إنتر

إنتر

وأشار إنتر إلى أن دارميان قد مدد تعاقده حتى 2025، بينما وقع ميختاريان حتى عام 2026.

دارميان صاحب الـ 34 عاما انضم لإنتر في 2020 قادما من بارما.

أخبار متعلقة:
قوائم أمم إفريقيا - داكا وسكالا يقودان هجوم زامبيا ضمن 27 لاعبا مصدر من الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات لضم أهولو بوكيتينو: هذا سر غضب تياجو سيلفا.. وسنناقش انتقالات يناير مع الملاك

وشارك دارميان مع إنتر في 140 مباراة خلالها سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

ميختاريان البالغ من العمر 34 عاما أيضا انضم لإنتر في بداية الموسم الماضي قادما من روما.

النجم الأرميني شارك مع إنتر حتى الآن في 73 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وصناعة سبعة آخرين.

وأسهم الثنائي في تتويج إنتر خلال الموسم الماضي بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر كان قد أعلن صباح اليوم تمديد تعاقده مع فيديريكو ديماركو حتى عام 2027.

ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.

خنريك مخيتاريان إنتر ماتيو دارميان
نرشح لكم
التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما بوكيتينو: هذا سر غضب تياجو سيلفا.. وسنناقش انتقالات يناير مع الملاك الدوري الإنجليزي - ولفرهامبتون يدمر إيفرتون.. وأستون فيلا يفلت أمام بيرنلي المنقوص تشكيل مانشستر يونايتد - 10 غيابات أحدثهم هويلوند.. راشفورد يقود الهجوم أمام نوتنجهام "أنا أؤمن بالأحلام" ديماركو يمدد تعاقده مع إنتر أليجري: تنتظرنا مهمة صعبة أمام روما الغاضب إنتر ينهي 2023 بتعادل مع جنوى.. لاتسيو ينتصر ونابولي يواصل السقوط موسم الرياض يوضح أسباب إلغاء كأس السوبر التركي
أخر الأخبار
جوارديولا: التتويج بكأس العالم ساعد حالتنا المزاجية.. ومررنا بشهر صعب 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - يلديز يجاور فلاهوفيتش في يوفنتوس.. وديبالا ولوكاكو يقودان روما 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
إنتر يمدد تعاقده مع ثنائي الفريق 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
حتى موعد السفر.. تفاصيل معسكر منتخب مصر استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات لضم أهولو 58 دقيقة | الدوري المصري
قوائم أمم إفريقيا - داكا وسكالا يقودان هجوم زامبيا ضمن 27 لاعبا ساعة | الكرة الإفريقية
بوكيتينو: هذا سر غضب تياجو سيلفا.. وسنناقش انتقالات يناير مع الملاك ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - نوتنجهام فورست (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جووووول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز