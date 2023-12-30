إنتر يمدد تعاقده مع ثنائي الفريق

أعلن نادي إنتر تمديد عقد لاعبين جديدين من الفريق وهما هنريك ميختاريان ووماتيو دارميان.

وأشار إنتر إلى أن دارميان قد مدد تعاقده حتى 2025، بينما وقع ميختاريان حتى عام 2026.

دارميان صاحب الـ 34 عاما انضم لإنتر في 2020 قادما من بارما.

وشارك دارميان مع إنتر في 140 مباراة خلالها سجل 8 أهداف وصنع 10 آخرين.

ميختاريان البالغ من العمر 34 عاما أيضا انضم لإنتر في بداية الموسم الماضي قادما من روما.

النجم الأرميني شارك مع إنتر حتى الآن في 73 مباراة وتمكن خلالها من تسجيل سبعة أهداف وصناعة سبعة آخرين.

وأسهم الثنائي في تتويج إنتر خلال الموسم الماضي بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

إنتر كان قد أعلن صباح اليوم تمديد تعاقده مع فيديريكو ديماركو حتى عام 2027.

ويحتل إنتر صدارة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة وبفارق 4 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني والذي لعب مباراة أقل.