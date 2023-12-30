مصدر من الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات لضم أهولو

أوضح مصدر من الزمالك حقيقة اقتراب النادي من ضم التوجولي روجر أهولو في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

روجر أهولو النادي : الرجاء البيضاوي الزمالك

وربطت بعض التقارير لاعب الوسط المدافع الذي فسخ تعاقده مع الرجاء المغربي منذ أيام قليلة بالانتقال لصفوف الأبيض.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "روجر أهولو لاعب وسط الرجاء السابق عُرض على الزمالك، والأولوية للنادي فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية".

وشدد "الأولوية أيضا حال ضم لاعب أجنبي سيكون في مركز الهجوم".

وفسخ أهولو تعاقده مع الرجاء بعدما تنازل مع بشكل كامل ونهائي عن قيمة تعاقده مع الفريق المغربي.

وخاض إجمالا بقميص الفريق منذ انضمامه الموسم الماضي 43 مباراة وسجل هدفين.

ويشغل أهولو البالغ 30 عاما مركز الوسط المدافع. وسبق له اللعب بقميص الاتحاد المنستيري التونسي.

وخاض أهولو الموسم الجاري 13 مباراة بقميص الرجاء دون أن يسجل أو يصنع في الدوري وكأس العرش المغربي.