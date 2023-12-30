قوائم أمم إفريقيا - داكا وسكالا يقودان هجوم زامبيا ضمن 27 لاعبا

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

زامبيا

يقود باستون داكا مهاجم ليستر سيتي منتخب زامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 على رأس قائمة تضم 27 لاعبا.

واختار أفرام جرانت المدير الفني لزامبيا قائمة الفريق التي تشارك بعد غياب 3 نسخ.

ويتواجد المنتخب المُلقب بالرصاصات النحاسية في المجموعة السادسة رفقة المغرب وتنزانيا والمغرب والكونغو الديموقراطية.

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وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: لورانس مولينجا (باور ديناموز) – فرانسيس موانسا (جرين بافلوز) – تواستير نساباتا (سيكوكون الجنوب إفريقي)

الدفاع: ستوبيلا سونزو (جينان الصيني) – فرانكي موسوندا (إير يونايتد الأسكتلندي) – بينديكت شيبيسي (ريد أراوز) – دومينيك شاندا (كابوي وريرارز) – تاندي موابي (مازيمبي الكونغولي) – جيفت مافيندي – زيفانياه فيري (ليوباردز) – ميجيل تشايوا (يانج بويز السويسري)

الوسط: كلاوتس تشاما (سيمبا التنزاني) – إيمانويل باندا (رييكا الكرواتي) - كينجز كانجوا (ريد ستار الصربي) – كليفن كابومبو (زاناكو) – كليفن كامبامبا (زيسكو) – بنسون سكالا (مالدا التشيكي) – لاري بواليا (أمازولو الجنوب إفريقي) – فريدريك مولامبا (زيسكو) – لوبومبو موسوندا (هورسينس الدنماركي) – إدوادر شيلوفيا (ميتيلاند الدنماركي) – جولدن مافوينتا (فيسكوف التشيكي)

الهجوم: باستون داكا (ليستر سيتي الإنجليزي) – لاميك باندا (ليتشي الإيطالي) – فاشون سكالا (الفيحاء السعودي) – كينيدي موسوندا (يانج أفريكانز التنزاني)

ويأمل منتخب الزامبي في تخطي عقبة دور المجموعات، فمنذ تحقيق لقب 2012 ودع في نسختي 2013 و2015 من المجموعات وغاب عن النسخ الثلاث التالية.

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