دوري المحترفين - بسبب اللائحة.. لاڤيينا يعلن بيع مهاجمه الموريتاني لـ غزل المحلة

أعلن نادي لافيينا عن بيع مهاجمه الموريتاني أحمد سالم لنادي غزل المحلة.

وأوضح النادي أن قراره جاء نظرا لوجود ٣ لاعبين أجانب بنادي لافيينا وبسبب لائحة اتحاد كرة القدم بمشاركة لاعبين فقط في دوري المحترفين.

وبناء عليه وافق مجلس إدارة نادى لاڤيينا برئاسة محمود الاسيوطي على بيع اللاعب الموريتاني أحمد سالم.

ويأتي ذلك للاستفادة بإمكانيات اللاعب النيجري أديدا مولا بناء علي رؤية لجنة الكرة وموافقة الجهاز الفني، بحسب بيان النادي.

وسجل أحمد سالم في دوري المحترفين 5 أهداف، كما سبق وشارك مع أندية الإعلاميين وحرس الحدود ومركز شباب طامية.

ويحتل لافيينا المركز السادس برصيد 23 نقطة.

بينما يحتل غزل المحلة المركز الرابع برصيد 24 نقطة.