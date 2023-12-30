التشكيل - عبد الرحمن سمير في حراسة مرمى إنبي.. وحسام أشرف يقود بلدية المحلة

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

حسام أشرف - بلدية المحلة - فاركو

يواصل إنبي الاعتماد على عبد الرحمن سمير في حراسة المرمى أمام بلدية المحلة في لقاء الفريقين بالجولة 11 من الدوري المصري.

ويقود حسام أشرف هداف الفريق هجوم بلدية المحلة.

وجاء تشكيل إنبي:

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حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – محمد حامد – أحمد صبيحة

الوسط: علي فوزي – محمد ناصر – أحمد يوسف – مصطفى دويدار – محمد حمدي

الهجوم: أحمد أمين قفة – رفيق كابو

فيما جاء تشكيل بلدية المحلة:

حراسة المرمى : أحمد حسين

الدفاع : محمد عبد الرازق - محمد أشرف - أحمد رضا - أحمد كهربا

الوسط : ماجد هاني - يوسف حسن - إسلام مرزوق - محمد أمو – فيفور أكيم

الهجوم : حسام أشرف

ويحتل إنبي المركز الثالث برصيد 16 نقطة من 10 مباريات.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط من 9 مباريات ودون فوز في آخر 4 جولات.

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