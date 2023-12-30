الدرجة الثانية ب - بعد نهاية الدور الأول.. الترسانة يتصدر مجموعته وفريقان بدون نقاط

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:43

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت مباريات الدور الأول من دوري "الدرجة الثانية ب" المصري.

بعد 9 مباريات يوجد فريقان لم يحصلا على أي نقاط حتى الآن، وهما قوص في المجموعة الأولى ومركز شباب العريش في المجموعة الثالثة.

ويصعد متصدر كل مجموعة لدوري المحترفين في الموسم المقبل مع وجود فرصة لصعود الأوائل مباشرة للدوري الممتاز عن طريق التصفية فيما بينهم وخوض لقاء فاصل مع صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وثنائية هجومية معتادة في زد في 45 دقيقة.. هاتريك قاعود ينصر البنك الأهلي على المقاولون العرب اللائحة تجيب - كم لاعبا في قائمة المباراة بـ أمم إفريقيا 2023.. وموعد آخر تغيير لمنتخب مصر

وجاء نتائج الجولة التاسعة ونهاية الدور الأول من الدوري الدرجة الثانية بـ بعد نهاية الدوري الأول بالكامل كالتالي

المجموعة الأولى

الأقصر 0-0 شبان قنا

كيما أسوان 0-1 الألومونيوم

قوص 1-2 ملوي

ديروط 1-0 طهطا.

ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 18 نقطة ويليه الألومونيوم بفارق نقطة ثم كيما أسوان في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

المجموعة الثانية

الواسطى 1-1 مركز شباب مغاغة

بني مزار 3-4 مركز شباب طامية

الترسانة 1-0 نجوم مصر

تليفونات بني سويف 0-1 المنيا

الترسانة هو متصدر المجموعة حتى الآن برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نجوم مصر ومركز شباب طامية.

المجموعة الثالثة

المستقبل 1-0 نجمة سيناء

العبور 2-2 المريخ

جنوب سيناء 1-2 الشمس

النصر 1-1 منتخب السويس

ويتصدر المريخ المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

المجموعة الرابعة

تيم إف سي 0-0 بورفؤاد

كهرباء الإسماعيلي 0-0 الإنتاج الحربي

مصر للتأمين 1-1 اتحاد الشرطة

بورتو السويس 0-0 ألو إيجبت

كهرباء الإسماعيلية يحتل المركز الأول حتى الآن برصيد 15 نقطة ويليه الإنتاج الحربي بفارق نقطة.

المجموعة الخامسة

شباب تلا 0-0 بلقاس

بني عبيد 0-0 اتحاد نبروه

صيد المحلة 0-1 مركز شباب القزازين

بايونيرز 0-1 كفر الشيخ

وتأجلت مباراة المنصورة مع مالية كفر الزيات بسبب سوء أرضية ملعب المنصورة.

ويتصدر مركز شباب القزازين جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

المجموعة السادسة

دلفي 2-0 الحمام

الهلال بمطروح 2-0 الإسكندرية للبترول

مركز شباب كوم حمادة 1-1 سبورتنج

طلائع الأسطول 1-2 دمنهور

الأولمبي 1-0 المجد السكندري

سبورتنج هو متصدر المجموعة حتى الآن برصيد 16 نقطة ويليه مركز شباب كوم حمادة والحمام والهلال بمطروح بفارق نقطة.

الترسانة الدرجة الثانية ب
نرشح لكم
دوري المحترفين - بسبب اللائحة.. لاڤيينا يعلن بيع مهاجمه الموريتاني لـ غزل المحلة دوري المحترفين - وي يتعاقد مع مدافع أسوان دوري المحترفين - حصاد الجولة 14.. بتروجت يحافظ على الصدارة وتعثر مكادي مجددا الدرجة الثانية - طارق يحيى يعلن عبر في الجول توليه تدريب إيسترن كومباني الدرجة الثانية ب - إلغاء مباراة المنصورة مع مالية كفر الزيات لسوء أرضية الملعب دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة.. وحرس الحدود يشعل الصراع دوري المحترفين - بثنائية محمود ممدوح.. حرس الحدود يفوز على النصر للتعدين الدرجة الثانية - رئيس شباب كوم حمادة: حصلنا على 3 نقاط بعد خطأ إداري من دمنهور
أخر الأخبار
بيبو: أغلب الانتقادات التي أتعرض لها بدون دليل.. وغير صحيح رحيل موديست 2 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: سباق الدوري الإنجليزي متقارب للغاية.. وليفربول أفضل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يوضح سبب غياب بنزيمة لمدة 3 أيام 21 دقيقة | سعودي في الجول
وفاة مدرب منتخب مصر السابق ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا – الكاميرون.. أزمات دائمة وبطل تاريخي ساعة | الكرة الإفريقية
سيد معوض يوجه رسالة غاضبة لـ حازم إمام.. ومفاجأة بشأن علاقته بـ بركات ساعة | منتخب مصر
تين هاج: هذا تفسيري للهزيمة أمام نوتنجهام ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الأحد 31 ديسمبر 2023.. أرسنال ضد فولام من أجل صدارة الدوري 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 قوائم أمم إفريقيا – تواجد الثنائي كوكا وانضمام إمام عاشور.. وغياب السعيد والشحات والونش عن مصر 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز