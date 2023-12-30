الدرجة الثانية ب - بعد نهاية الدور الأول.. الترسانة يتصدر مجموعته وفريقان بدون نقاط

انتهت مباريات الدور الأول من دوري "الدرجة الثانية ب" المصري.

بعد 9 مباريات يوجد فريقان لم يحصلا على أي نقاط حتى الآن، وهما قوص في المجموعة الأولى ومركز شباب العريش في المجموعة الثالثة.

ويصعد متصدر كل مجموعة لدوري المحترفين في الموسم المقبل مع وجود فرصة لصعود الأوائل مباشرة للدوري الممتاز عن طريق التصفية فيما بينهم وخوض لقاء فاصل مع صاحب المركز الثالث في دوري المحترفين.

وجاء نتائج الجولة التاسعة ونهاية الدور الأول من الدوري الدرجة الثانية بـ بعد نهاية الدوري الأول بالكامل كالتالي

المجموعة الأولى

الأقصر 0-0 شبان قنا

كيما أسوان 0-1 الألومونيوم

قوص 1-2 ملوي

ديروط 1-0 طهطا.

ويتصدر ديروط المجموعة برصيد 18 نقطة ويليه الألومونيوم بفارق نقطة ثم كيما أسوان في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

المجموعة الثانية

الواسطى 1-1 مركز شباب مغاغة

بني مزار 3-4 مركز شباب طامية

الترسانة 1-0 نجوم مصر

تليفونات بني سويف 0-1 المنيا

الترسانة هو متصدر المجموعة حتى الآن برصيد 20 نقطة وبفارق 6 نقاط عن نجوم مصر ومركز شباب طامية.

المجموعة الثالثة

المستقبل 1-0 نجمة سيناء

العبور 2-2 المريخ

جنوب سيناء 1-2 الشمس

النصر 1-1 منتخب السويس

ويتصدر المريخ المجموعة برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن منتخب السويس.

المجموعة الرابعة

تيم إف سي 0-0 بورفؤاد

كهرباء الإسماعيلي 0-0 الإنتاج الحربي

مصر للتأمين 1-1 اتحاد الشرطة

بورتو السويس 0-0 ألو إيجبت

كهرباء الإسماعيلية يحتل المركز الأول حتى الآن برصيد 15 نقطة ويليه الإنتاج الحربي بفارق نقطة.

المجموعة الخامسة

شباب تلا 0-0 بلقاس

بني عبيد 0-0 اتحاد نبروه

صيد المحلة 0-1 مركز شباب القزازين

بايونيرز 0-1 كفر الشيخ

وتأجلت مباراة المنصورة مع مالية كفر الزيات بسبب سوء أرضية ملعب المنصورة.

ويتصدر مركز شباب القزازين جدول الترتيب برصيد 20 نقطة.

المجموعة السادسة

دلفي 2-0 الحمام

الهلال بمطروح 2-0 الإسكندرية للبترول

مركز شباب كوم حمادة 1-1 سبورتنج

طلائع الأسطول 1-2 دمنهور

الأولمبي 1-0 المجد السكندري

سبورتنج هو متصدر المجموعة حتى الآن برصيد 16 نقطة ويليه مركز شباب كوم حمادة والحمام والهلال بمطروح بفارق نقطة.