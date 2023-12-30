التشكيل - جوليوس يقود طلائع الجيش.. وثنائية هجومية معتادة في زد

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

مجدي عبد العاطي - زد

يقود النيجيري بول جوليوس هجوم طلائع الجيش في مواجهة زد في الجولة 11 من الدوري المصري.

ويواصل مجدي عبد العاطي الاعتماد على مصطفى زيكو وشادي حسين في الهجوم.

ويجاور جوليوس في خيارات عبد الحميد بسيوني كل من يسري وحيد وموسى دياوارا.

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وجاء تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: أحمد متعب – محمد فتح الله – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن

الوسط: فريد شوقي – حميد ماو – عبد الرحمن أسامة "شيكا"

الهجوم: يسري وحيد – موسى دياوارا – بول جوليوس

فيما جاء تشكيل زد:

حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد إسماعيل – محمد سمير – علي جمال – مصطفى كاجو

الوسط: مصطفى سعد - بيتر موتوموسي – أحمد عاطف "قطة" – عبد الله مجدي

الهجوم: مصطفى زيكو – شادي حسين

ويتصدر زد ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة من 9 مباريات.

فيما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 10 مباريات.

الدوري المصري طلائع الجيش زد
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