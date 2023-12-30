في 45 دقيقة.. هاتريك قاعود ينصر البنك الأهلي على المقاولون العرب

حقق البنك الأهلي ثاني انتصار على التوالي في الدوري المصري بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1 في الجولة 11 من المسابقة.

وقاد هاتريك محمود قاعود في الشوط الثاني البنك الأهلي لقلب تأخرهم لفوز بعد تقدم محمد سالم لذئاب الجبل في الشوط الأول.

وخرج البنك الأهلي من مراكز القاع وارتفع رصيده لـ 9 نقاط في المركز الـ 14.

بينما توقف رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز الـ 16.

وخلال 8 مباريات بين الفريقين فاز البنك في 3 والمقاولون في 3 وتعادلا في 2.

وتعد تلك المباراة الأخيرة قبل منتصف فبراير 2024 حيث ستتوقف المسابقة بسبب المشاركة في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

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وصف المباراة

تقدم ذئاب الجبل في الشوط الأول في الدقيقة 13 عن طريق القائد محمد سالم الذي تسلم الكرة وسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد أبو جبل.

وخرج سالم في الدقيقة 26 بسبب الإصابة وعوضه زياد فرج.

وتألق عامر عامر وحافظ على نظافة شباكه في الدقيقة 43 بالتصدى لتسديدة كريم بامبو لينتهي الشوط الأول بتقدم المقاولون العرب.

في الشوط الثاني شارك محمود قاعود بدلا من محمد بسيوني.

وقاد القائد عودة البنك، حيث تحصل البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 56 لأحمد مدبولي.

وسدد مدبولي كرة ارتطمت بالقائم وتابعها قاعود في الشباك.

وبعد 5 دقائق سجل قاعود الهدف الثاني بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء متقدما للبنك الأهلي.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل قاعود الهدف الثالث والهاتريك الثالث في الدوري الموسم الجاري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ولأول مرة يسجل قاعود البالغ 35 عاما، الهاتريك الأول له في مسيرته بالمسابقة.