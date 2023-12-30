اللائحة تجيب - كم لاعبا في قائمة المباراة بـ أمم إفريقيا 2023.. وموعد آخر تغيير لمنتخب مصر

ضمت قائمة منتخب مصر لـ أمم إفريقيا 2023 والتي اختارها روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر 27 لاعبا، فكم لاعب سيتواجد في قائمة المباراة خلال البطولة؟ ماذا تقول اللوائح؟

وتستضيف كوت ديفوار النسخة المقبلة من البطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

وتواجد محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول على رأس اختيارات الفراعنة من أجل تحقيق اللقب الثامن.

بحسب لوائح البطولة فأن القائمة النهائية للفرق تتراوح عددها بين 23 و27 لاعبا.

الموعد النهائي لتقديم قوائم المنتخبات النهائية: 3 يناير 2024 أي قبل 10 أيام من الافتتاح.

وبحسب موقع كاف فإن 23 لاعبا فقط سيكونوا متاحين في قائمة كل مباراة من البطولة.

وهو ما يعني أن منتخب مصر سيخوض المباراة بـ 11 لاعبا و12 على مقاعد البدلاء و4 خارج قائمة المباراة، ومن الممكن أن تتغير الأسماء في المباريات حسب خيارات المدير الفني.

ويمكن لمنتخب مصر استبدال أي لاعب من القائمة النهائية بسبب الإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة بشرط موافقة اللجنة الطبية في كاف.

وسيبدأ منتخب مصر مشواره في البطولة بلقاء موزمبيق في يوم 14 يناير المقبل، أي أن 13 يناير هو آخر موعد لإجراء أي تغيير حال وجود إصابة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وسيخوض منتخب مصر جميع مبارياته على نفس الملعب وهو ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية.

جدول مباريات منتخب مصر في البطولة

الجولة الأولى: مصر × موزمبيق – 14 يناير 2024 – ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثانية: مصر × غانا – 18 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

الجولة الثالثة: مصر × كاب فيردي – 22 يناير 2024 - ملعب فيلكس أوفوي بوانيي – مدينة: أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وحال تأهلنا في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب (7 مرات) يليه الكاميرون (5) ثم غانا (4)، أما حامل اللقب فهو السنغال.