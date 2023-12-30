خبر في الجول – تشخيص إصابة حسين الشحات التي أبعدته عن أمم إفريقيا

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:28

كتب : حسام نور الدين

حسين الشحات

تعرض حسين الشحات لاعب الأهلي للإصابة في لقاء مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال ما تسبب في ابتعاده عن منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

مصر

وحسبما علم FilGoal.com فإن تشخيص إصابة الشحات هي عبارة عن شد في عضلة السمانة والتي ستجعله يخضع لبرنامج علاجي لمدة أسبوع.

ولم يعد حسين الشحات إلى القاهرة مع بعثة الأهلي وظل في الإمارات فيما سافر بعض اللاعبين الآخرين لوجهات مختلفة استغلالا لفترة الراحة قبل الانضمام لمنتخب مصر أو لفترة توقف الدوري.

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وسافر رضا سليم إلى المغرب ليواصل برنامجه التأهيلي في ظل إصابته بكسر في الترقوة.

وكان روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر برر استبعاد حسين الشحات عن قائمة مصر النهائية لأمم إفريقيا بسبب الإصابة.

وسُئل فيتوريا في مؤتمر صحفي أقيم اليوم السبت عن سبب استبعاد الشحات رغم تألقه مع الأهلي وقال: "حسين الشحات أعرف أنه مازال تحت الفحص الطبي وسيجري أشعة ليعرف حجم إصابته".

وأتم "ولكنني رأيت أن الوقت ليس متاحا للانتظار وهذا سبب استبعاده، وفي مركزه يتواجد أكثر من عنصر ولم أكن أريد تأخير الاختيارات".

ويبدأ منتخب مصر معسكره لأمم إفريقيا في الثاني من يناير المقبل وسيخوض ودية ضد تنزانيا في السابع من الشهر ذاته قبل السفر بعد ذلك بـ48 ساعة إلى كوت ديفوار لخوض منافسات البطولة.

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