قوائم أمم إفريقيا - لاعب مانشستر يونايتد السابق يقود كاب فيردي في مجموعة مصر

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

احتفال كاب فيردي بالهدف في إثيوبيا

أعلن بيدرو بريتو مدرب كاب فيردي قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام كأس الأمم الإفريقية في كوتديفوار بداية من يوم 13 يناير المقبل وحتى 11 فبراير.

ويتواجد منتخب كاب فيردي مع مصر في المجموعة.

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ويتواجد بيبي لاعب رايو فايكانو الحالي ومانشستر يونايتد السابق كأبرز الأسماء المتواجدة في قائمة كاب فيردي.

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحارس: فوزينيا (ترينسين السلوفاكي) – ماركيو روزا (أناديا البرتغالي) – ديلان سيلفا (سينترينس البرتغالي).

الدفاع: ستوبيرا (بوافيشتا البرتغالي) – روبيرتو دي بوكو (شامروك الإيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي) – لوجان كوستا (تولوز) – جواو كوريا (تشافيس البرتغالي) ستيفان كوريرا (كولومبوس الأمريكي).

الوسط: جاميرو مونتيرو (سان خوسي الأمريكي) – كيني روتشا (زاكاكايو القبرصي) – باتريك أندرادي (كاراباج الأذربيجاني) – جواو باولو (شريف تيراسبول المولدوفي) – ديروي دوارتي (فورشونا سيتارد الهولندي) – كوكا (أونياو لوريا البرتغالي) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي) – لاروس دوارتي (جرونخين الهولندي).

الهجوم: ريان مينديز (فاتح كاراجمرك التركي) – جاري رودريجيز (أنكراجوجو التركي) – دجانيني (الفتح السعودي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – بيبي (رايو فايكانو الإسباني) – جوافني كابرال (ساليرنيتانا الإيطالي) – هيليو فاريلا (بورتيمونينسي البرتغالي) – بريان تيكشيرا (شتورم جراز النمساوي).

ويتواجد كاب فيردي في المجموعة مع مصر

كأس أمم إفريقيا كاب فيردي
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