خرج 13 وانضم 12.. وجه الاختلاف بين قائمتي مصر في أمم إفريقيا 2021 و2023

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 15:54

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بعد الفوز على الكاميرون

أعلن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 رسميا.

وضم المدرب البرتغالي 27 لاعبا للقائمة وفقا للائحة التي تسمح له اختيار ذلك العدد.

في المقابل في أمم إفريقيا السابقة مع مواطنه البرتغالي كارلوس كيروش ولمواجهة الأزمات الناتجة عن فيروس كورونا كان هناك 28 لاعبا في القائمة النهائية.

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فما هي أوجه الاختلاف بين القائمتين؟

في قائمة البطولة في نسخة 2021 تواجد 12 لاعبا وسيغيبون عن البطولة المقبلة في كوت ديفوار وهم كالتالي:

عمرو السولية- محمد شريف- رمضان صبحي- أيمن أشرف- محمود حمدي "الونش"- مهند لاشين- عبد الله السعيد- محمود علاء- أكرم توفيق- إبراهيم عادل- مروان داوود- مروان حمدي- محمود جاد.

أما في النسخة المقبلة في 2023 فانضم 12 لاعبا منهم من شارك في البطولة من قبل ومنهم من سيخوضها لأول مرة في مسيرته وهم كالتالي:

شاركوا في البطولة من قبل:

أحمد الشناوي- علي جبر- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".

يشاركون في البطولة لأول مرة:

أسامة جلال- محمد حمدي- مروان عطية- أحمد نبيل "كوكا"- محمود حمادة- مصطفى فتحي- محمد هاني- أحمد سامي.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويبدأ منتخب مصر مشواره من أجل حلم اللقب الثامن بملاقاة موزمبيق في 14 يناير المقبل.

وبعد ذلك بأربعة أيام يواجه منتخب غانا في الجولة الثانية.

ويختتم الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي في 22 يناير.

ويلعب منتخب مصر كل مبارياته في دور المجموعات في ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

وحال تأهل منتخب مصر في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

أما حال التأهل في المركز الثاني سيلتقي المنتخب مع ثاني المجموعة السادسة.

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