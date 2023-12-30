8 لاعبين لأول مرة مع مصر في كأس أمم إفريقيا

أعلن روي فيتوريا مدرب منتخب مصر القائمة النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتقام البطولة في كوتديفوار بداية من يوم 17 يناير المقبل.

وتشهد قائمة مصر دخول تواجد 8 لاعبين مع المنتخب لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية.

ويتواجد في القائمة لأول مرة في كأس الأمم الإفريقية كل من محمد هاني ومحمد حمدي وأحمد سامي ومروان عطية وأسامة جلال ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وأحمد نبيل "كوكا".

ويستعرض لكم FilGoal.com ما قدمه كل لاعب من اللاعبين الذين يشاركوا لأول مرة مع مصر في الأوقات السابقة.

محمد حمدي

لعب 12 مباراة سابقة مع منتخب مصر وصنع خلالها هدف وحيد.

مشاركته الأولى كانت تحت قيادة كارلوس كيروش عام 2021 في مباراة ودية ضد ليبيريا.

شارك في آخر 4 مباريات سابقة لمنتخب مصر تحت قيادة فيتوريا.

أحمد سامي

خاض مباراة واحدة بقميص منتخب مصر كانت ضد جيبوتي تحت قيادة فيتوريا خلال شهر نوفمبر الماضي في تصفيات كأس العالم 2026.

مروان عطية

لعب مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا في شهر مارس الماضي ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

شارك حتى الآن في 6 مباريات دولية مع مصر.

أسامة جلال

خاض مباراة واحدة فقط بقميص منتخب مصر الأول كانت تحت قيادة روي فيتوريا في شهر نوفمبر 2022 ضد بلجيكا تحت قيادة روي فيتوريا.

محمود حمادة

يتواجد باستمرار ضمن اختيارات روي فيتوريا منذ توليه مسؤولية منتخب مصر.

مباراته الأولى كانت هي الأولى لروي فيتوريا أيضا وكانت ضد النيجر في شهر سبتمبر من عام 2022.

حتى الآن لعب حمادة 10 مباريات مع منتخب مصر وخلالها صنع هدف وحيد.

مصطفى فتحي

مباراته الدولية الأولى كانت عام 2015 تحت قيادة هيكتور كوبر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية ضد تنزانيا.

شارك حتى الآن في 23 مباراة بقميص منتخب مصر خلالها سجل هدفين وصنع هدف.

مشاركته الأخيرة كانت ضد جيبوتي في تصفيات كأس العالم بالمعسكر الأخير.

محمد هاني

شارك مع منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة هيكتوبر كوبر في مباراة ودية ضد الأردن عام 2016.

لعب مع منتخب مصر 14 مباراة دولية صنع خلالها هدفين ولم يسجل.

أحمد نبيل كوكا

ولم يشارك كوكا في أي مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول من قبل ولكنه عنصر أساسي في منتخب مصر الأولمبي.