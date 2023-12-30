ملف - كل ما قاله فيتوريا عن اختياراته لقائمة مصر في أمم إفريقيا 2023

يعقد روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمرا صحفيا اليوم السبت للكشف عن قائمة الفراعنة المستدعاة لكأس أمم إفريقيا 2023.

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نهاية المؤتمر.

من هو المنتخب الذي تتمنى أن تواجهه في النهائي لو تأهل منتخب مصر؟ لا أستطيع اختيار فريقا معينا ولكن هناك أكثر من منتخب أتوقع وصوله للنهائي، لكنني الآن لن أنظر للنهائي الأخير لنا ولكن سأهتم فقط بالمباراة الأولى المقبلة لنا في البطولة ومن ثم مباراة الجولة الثانية، ومثلما حدث من قبل هناك مفاجآت عديدة وهذا يمكن أن يحدث في طريقنا أو خارج طريقنا، وما نريده هو الوصول لآخر نقطة.

هل تتفق أن النتائج تحكم على كل الأمور؟ متفق أن النتائج هي من توجه الرأي العام وتجلب لنا الدعم، وقت الفوز كل شيء يصبح جيدا ومع الهزيمة كل أصابع الاتهام يتم توجيهها نحو المدرب.

انضمام نفس الحراس هل هذا يغلق الباب أمام أي حارس آخر يتألق في الدوري مثل محمد بسام؟ لا أغلق الباب أمام أي شخص، أبو جبل تواجد معنا من قبل وشارك في أمم إفريقيا الأخيرة وأدى بشكل جيد جدا وهو لاعب يعرف ما نريده من حارس المرمى، اخترت أربعة حراس أرى أن أي منهم يستطيع اللعب في أي وقت وهناك بعض الإصابات التي يحدث فيها استشفاء ونراعي ذلك مع الحراس، لذا هم حراس يعرفون معنى التواجد ضمن المجموعة وفي أمم إفريقيا وليس معنى حديثي أن الآخرين ليسوا كذلك ولكن هؤلاء الأربعة يعرفون أسلوب العمل الخاص بنا في المنتخب، وكل المتواجدين في القائمة المبدئية الباب مازال مفتوح لانضمامهم في المستقبل.

سبب استبعاد محمد شريف؟ هو من اللاعبين الذين ظلوا معي حتى آخر لحظة أفكر فيهم ولكن كان هدفي أن أختار ثلاث مهاجمين مختلفين عن بعضهم البعض ومع اختيار كوكا ومصطفى محمد وكهربا وأعرف أن كل منهم له أسلوب مختلف، ليست اختلافات كبيرة ولكن هذه قناعة شخصية لدي.

فيردي هناك الكثير من اللاعبين في الدوري البرتغالي يلعبون من موزمبيق وكاب فيردي وإمكانيات تلك اللاعبين مرتفعة، لذا يجب أن نواجه كل خصم بأنه صعب وأنها مباراة قوية وهذا ما أستطيع أن أوعدكم به، وفي أي مباراة إن لم ندخل بقوتنا الضاربة فستكون هناك صعوبة علينا، لكنني أعرف قيمة منتخب مصر وأعرف ما أستطيع استغلاله لصالحنا في تلك المواقف، ونحن نتحلى بالجاهزية لمواجهة أي خصم في إفريقيا.

أمم إفريقيا دائما يحدث فيها مفاجآت وكل ذلك كان يحدث بسبب اعتقادنا أن هناك مباراة سهلة أو هناك خصم نحن أفضل منه، لذا للفوز بشيء ما نريد الفوز بسبع مباريات نهائية، ومن أجل عبور النهائي الثاني يجب عبور النهائي الأول ضد موزمبيق وهذا ما سنعمل عليه مع كل اللاعبين، أهم مباراة لنا هي المباراة المقبلة فقط وألا نفكر فيما هو أبعد من ذلك.

هل تتعهد بعودة منتخب مصر لأمجاده الإفريقية؟ لا يوجد أي مدرب في الدنيا يستطيع الوعد هذا الوعد ولو قال ذلك سيكون غير صادق، ما أستطيع أن أوعد به أننا نريد خوض سبع مباريات وكلها نهائية وجاهزين لأي تحدي في البطولة، فزت بالكثير من الأشياء ولكن قبل تلك البطولات لم أوعدهم بالفوز باللقب بل كنت أوعدهم بأننا سنقاتل، طموحنا مرتفع جدا والثقة موجودة والروح التنافسية موجودة وهذا ما أستطيع التأكيد عليه، ولكننا سنواجه فرقا قوية ذات مستوى مرتفع وفي كل مرة سوف نقاتل من أجل الوصول لهدفنا.

سنسافر بقائمة تضم 27 لاعبا لأنه في أمم إفريقيا تحدث إصابات مختلفة وأتمنى أن نعود بلا أي إصابة، قوة الفرق ليست في المجموعة التي تخوض المباراة فقط بل في الأسرة والمجموعة ككل والتي تكون على قلب رجل واحد من أجل تمثيل منتخب مصر.

ما سبب استبعاد ياسر إبراهيم؟ لمرة واحدة استثنائية سأتحدث عن مركز معين وهو مركز المدافع، استبعاد ياسر جاء بعد دراسة أسلوب لعب كل المدافعين، ولدينا مدافعين على مستوى جيد جدا ومنهم اثنين لاعبين طولهما أكثر من 190 سم كما أن سنهم مازال صغيرا في السن وهذا مثل أسامة جلال ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي لاعب يعمل مثل الساعة السويسرية ومنضبط في كل شيء ويؤدي كل الأدوار بشكل مثالي، وكل اللاعبين تواجدوا معنا من قبل ويعرفوننا جيدا، وكل اللاعبين الذين اخترناهم مثل الساعات السويسرية.

كيف ستواجه إرهاق لاعبي الأهلي مع كثرة مشاركتهم في البطولات المختلفة؟ في الفترة المقبلة كل لاعب سينضم لنا سيعاني من نوع مختلف من الإرهاق ودورنا في ذلك الأسبوع أن نجعل كل اللاعبين على مستوى متوافق وأفضل استدعاء اللاعبين الذين يشاركون بكثرة عن هؤلاء الذين يشاركون بشكل قليل.

أحمد الشناوي حارس لديه مقدرة وكفاءة عالية وهو اختياري ومن الأشخاص الذين أقدرهم في المنتخب، وأنا اعتمدت على أربعة حراس ولو أي منهم سيلعب في المباراة المقبلة فليس لدي أي مشكلة وهو سيكون جاهز في بداية أسبوع العمل مع معسكر المنتخب.

استبعاد حسين الشحات رغم تألقه مع الأهلي وضم أحمد الشناوي رغم غيابه عن كأس السوبر مع بيراميدز؟ بالنسبة لحسين الشحات أعرف أنه مازال تحت الفحص الطبي وسيجري أشعة ليعرف حجم إصابته ولكنني رأيت أن الوقت ليس متاحا للانتظار وهذا سبب استبعاده، وفي مركزه يتواجد أكثر من عنصر ولم أكن أريد تأخير الاختيارات.

قدرت جاهزية عبد الله السعيد للمشاركة وأقدره جدا كلاعب واستمر حتى الوقت الأخير من الاختيارات لكن في النهاية اخترت لاعب آخر.

سبب اختيار عبد الله السعيد في القائمة المبدئية؟ أقدره جدا كلاعب كرة وعلى المستوى الاحترافي، وقت تواجده في القائمة المبدئية كنت لا أريد فقدان أي فرصة حتى آخر لحظة للتفكير في اللاعب لديه المقدرة في الأسلوب الذي أرغب في الاعتماد عليه.

أما بالنسبة لمحمد صبحي فلو هو من سيلعب في المباراة المقبلة فلن يصبح لدي أي مشكلة في أن يشارك ومعنى هذا أنني أثق فيه وهو لاعب لمستقبل منتخب مصر، وفي النهاية هذا رأيي كمدرب ومسؤول عن منتخب مصر.

تواجد محمد صبحي وأحمد فتوح؟ كان قرارا أخذ مني وقتا في التفكير ولكنني أثق في فتوح وأتمنى أن يكون في مستواه في البطولة وهو لاعب رائع نراهن عليه للمستقبل.

فريقنا دائما يسعى للاستحواذ وحينما نفقد الكرة نحاول استرجاعها سريعا وأن نتحلى بالتنظيم الدفاعي والهجومي وهذا ما سوف يستمر معنا في البطولة.

أنا هنا منذ عام ونصف وخلقنا شخصية لمنتخب مصر واضحة في المباريات لعبنا ضد العديد من الخصوم ولكن أسلوبنا ظل كما هو سواء كان فريقا قويا أو فريق أقل في المستوى.

بعد مباراة تنزانيا الودية سنعطي راحة للاعبين ليوم لزيارة أسرهم قبل السفر إلى كوت ديفوار في التاسع من شهر يناير المقبل وأتمنى الاستمرار حتى نهاية البطولة.

انطلاق المؤتمر.