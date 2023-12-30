أليجري: تنتظرنا مهمة صعبة أمام روما الغاضب

شدد ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس على صعوبة مواجهة فريقه أمام روما.

ويلعب يوفنتوس أمام روما مساء السبت في قمة الجولة 18 بالدوري الإيطالي.

وقال أليجري في مؤتمر صحفي: "سنواجه فريقا غاضبا، مع وجود أحد أفضل المدربين على مقاعد البدلاء (مورينيو)، فريق لا يمنحك أي ميزة ويمكنه إخراجك من المباراة".

وأضاف"روما فاز على نابولي في مباراة جيدة، لديهم الطموح مثلنا للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، سيكون تحديا صعبا ولكنه جميل".

وأتم "نحن في وضع جيد، لكننا بحاجة إلى تثبيت أقدامنا، سنقوم بالتقييم في نهاية النصف الأول من الموسم".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن إنتر المتصدر، لكن السيدة العجوز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل ذئاب العاصمة المركز السادس برصيد 28 نقطة.