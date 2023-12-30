تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي في الدوري السعودي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي.

وكان المقرر أن يستضيف الطائي نظيره اتحاد جدة مساء اليوم ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل موعد مباراة اتحاد جدة والطائي إلى يوم 7 فبراير 2024.

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرار جاء بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر اقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أن تقرير شركة الطيران قضى بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وكان نادي اتحاد جدة قد قال في بيان: "نظرا للأحوال الجوية، الفريق يعود إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين السعودي لتحديد موعد آخر للقاء الطائي في الجولة 19 الذي كان مقرر له مساء السبت".

قرار لجنة المسابقات جاء بعد ساعات من ذكر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة استبعد كريم بنزيمة من مواجهة الطائي لغيابه عن جميع التدريبات منذ الخسارة أمام النصر.

بنزيمة واجه انتقادات عديدة عقب الخسارة من النصر في الجولة 17 من الدوري السعودي، واغلق بعدها حسابه على إنستجرام دون توضيح الأسباب.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من المسابقة التي يحمل لقبها.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ويخوض بنزيمة موسمه الأول من اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ولعب بنزيمة 20 مباراة وسجيل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.