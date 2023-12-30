تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي في الدوري السعودي

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:52

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي.

وكان المقرر أن يستضيف الطائي نظيره اتحاد جدة مساء اليوم ضمن الجولة 19 من الدوري السعودي.

وقررت لجنة المسابقات تأجيل موعد مباراة اتحاد جدة والطائي إلى يوم 7 فبراير 2024.

أخبار متعلقة:
تشونبوك الكوري يعلن رحيل جوستافو سوزا بعد نهاية تعاقده عبد المنصف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير.. وموقف محمد صبحي مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وسيتي وقمة إيطالية أمم إفريقيا - تشارلز جيامفي ومحاربة السحر في غانا قبل لعنة الـ 40 عاما

وأوضحت لجنة المسابقات أن القرار جاء بناء على البريد الإلكتروني الوارد إليها من نادي الاتحاد والمتضمن طلب تأجيل مباراة فريقي الطائي والاتحاد ضمن مباريات الجولة 19 من دوري روشن السعودي، المقرر اقامتها يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2023.

وأشارت إلى أن تقرير شركة الطيران قضى بعدم استطاعة الطائرة الهبوط بمطار حائل الدولي نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وكان نادي اتحاد جدة قد قال في بيان: "نظرا للأحوال الجوية، الفريق يعود إلى جدة، وسيتم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين السعودي لتحديد موعد آخر للقاء الطائي في الجولة 19 الذي كان مقرر له مساء السبت".

قرار لجنة المسابقات جاء بعد ساعات من ذكر صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة استبعد كريم بنزيمة من مواجهة الطائي لغيابه عن جميع التدريبات منذ الخسارة أمام النصر.

بنزيمة واجه انتقادات عديدة عقب الخسارة من النصر في الجولة 17 من الدوري السعودي، واغلق بعدها حسابه على إنستجرام دون توضيح الأسباب.

اتحاد جدة خسر للمباراة الثالثة على التوالي خلال الموسم الحالي من المسابقة التي يحمل لقبها.

سجل أهداف النصر: كريستيانو رونالدو (هدفين) وساديو ماني (هدفين) وأندرسون تاليسكا.

فيما أحرز المغربي عبد الرزاق حمدالله هدفي اتحاد جدة في شباك النصر.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر برصيد 53 نقطة.

فيما توقف رصيد اتحاد جدة عند 28 نقطة في المركز السادس بالدوري السعودي.

ويخوض بنزيمة موسمه الأول من اتحاد جدة قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده.

ولعب بنزيمة 20 مباراة وسجيل 12 هدفا وصنع 5 آخرين بجميع المسابقات.

كريم بنزيمة الدوري السعودي اتحاد جدة الطائي السعودي
نرشح لكم
موسم الرياض يوضح أسباب إلغاء كأس السوبر التركي بهدف كيسيه في +90 ومشاركة شريف.. أهلي جدة يوقف انتصارات الخليج في الدوري السعودي تقرير سعودي: جاياردو يستبعد بنزيمة بعد انقطاعه عن التدريبات إلغاء السوبر التركي في السعودية بين جالاتاسراي وفنربخشة.. وتقارير توضح الأسباب السياسية انتهت في الدوري السعودي - أهلي جدة (1) - (0) الخليج.. 3 نقاط ثمينة هدفان في الوقت القاتل واحتفال مثير.. الهلال يحقق الانتصار الـ12 تواليا في الدوري السعودي توتو ميركاتو: ميلان ونابولي يتنافسان لضم مدافع أهلي جدة 10 لاعبين.. زيادة عدد أجانب الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل
أخر الأخبار
كأس أمم إفريقيا - العاصمة الإدارية تستضيف معسكر منتخب مصر الختامي 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة اتحاد جدة والطائي في الدوري السعودي 39 دقيقة | سعودي في الجول
كويز أمم إفريقيا – هل تعرف محمد زيدان جيدا؟ اختبر نفسك 39 دقيقة | كويز في الجول
تشونبوك الكوري يعلن رحيل جوستافو سوزا بعد نهاية تعاقده 59 دقيقة | آسيا
عبد المنصف يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع مصطفى شوبير.. وموقف محمد صبحي ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات اليوم السبت 30-12-2023 والقنوات الناقلة.. الدوري المصري وسيتي وقمة إيطالية ساعة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - تشارلز جيامفي ومحاربة السحر في غانا قبل لعنة الـ 40 عاما 10 ساعة | الكرة الإفريقية
إنتر ينهي 2023 بتعادل مع جنوى.. لاتسيو ينتصر ونابولي يواصل السقوط 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فان دايك: علينا أن نتعامل مع خسارتنا لصلاح.. ولا نتحدث عن الفوز بالدوري 2 فيتوريا يوضح أسباب ضم صبحي وفتوح.. واستبعاد الشحات وإمام واعتزال طارق 3 الأهلي يعلن الراعي الرسمي الجديد للنادي 4 مورينيو يقطع مؤتمر مدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز