تشونبوك الكوري يعلن رحيل جوستافو سوزا بعد نهاية تعاقده

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:32

كتب : FilGoal

جوستافو سوزا - تشونبوك

أعلن نادي تشونبوك الكوري اليوم السبت رحيل مهاجمه البرازيلي جوستافو سوزا رسميا.

جوستافو سوزا

النادي : تشونبوك

تشونبوك

وأوضح النادي الكوري الجنوبي أن رحيل اللاعب البرازيلي عن الفريق جاء بعد نهاية تعاقده رسميا.

وانضم سوزا صاحب الـ29 عاما إلى تشونبوك في عام 2020 قادما من صفوف كورينثيانز البرازيلي بعقد يمتد لأربع سنوات.

وخلال رحلته مع تشونبوك الكوري خاض سوزا 142 مباراة سجل خلالهم 57 هدفا وصنع 16 آخرين.

وتوج سوزا بلقب الدوري الكوري مع تشونبوك مرتين وكذلك كأس كوريا.

كما حصل على هداف الدوري الكوري مرتين في موسمي 2019-2020 و2022-2023.

وكان مصدر مقرب من اللاعب قال سابقا لـFilGoal.com: "جوستافو سوزا لن يقوم بتجديد تعاقده مع تشونبوك الكوري، اللاعب سيكون حرا اعتبارا من يوم 30 ديسمبر المقبل".

وتابع "هناك بعض الأندية أبدت اهتمامها بسوزا وبعضها قدم عروضا بالفعل".

اللاعب كان هدفا للأهلي لضمه خلال فترة الانتقلات الصيفية الماضية وقدم عرضا بالفعل لضمه قبل التعاقد مع أنتوني موديست ولكن فريقه الكوري رفض رحيله.

وقال سوزا في تصريحات صحفية في وقت سابق عن انتقاله للأهلي عقب اللقاء: "بالفعل هناك عرض جيد وصل، لكن النادي أخبرني بأن الانتقال ليس ممكنا".

وأضاف "للأمانة شعرت بالأسف، لكن لدي عقد مع تشونبوك، فعليا وافقت على هذا الجزء لكن عقدي ممتد لديسمبر وسأكون بعدها لاعبا حرا".

وأتم "لذلك عليّ أن أنتظر، وأرى إذا جاء لي عرضا آخر بشروط جيدة".

جوستافو سوزا تشونبوك
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