كويز أمم إفريقيا – هل تعرف محمد زيدان جيدا؟ اختبر نفسك

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 11:51

كتب : FilGoal

محمد زيدان وإبراهيم سعيد يحتفلان بلقب أمم إفريقيا 2008

حظي محمد زيدان لاعب منتخب مصر ومهاجم بروسيا دورتموند السابق بمسيرة رائعة فهل تعرفها جيدا؟

حسنا اختبر نفسك، وأخبرنا بنتيجتك في التعليقات.

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محمد زيدان منتخب مصر كويز أمم إفريقيا
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