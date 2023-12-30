إنتر ينهي 2023 بتعادل مع جنوى.. لاتسيو ينتصر ونابولي يواصل السقوط

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 01:29

كتب : FilGoal

جنوى

اختتم إنتر عام 2023 بخسارة نقطتين أمام جنوى في الجولة 18 من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب لويجي فيراريس معقل الأخير.

وبدأ ماركو أرناتوفيتش أساسيا في هجوم إنتر لتعويض غياب لاوتارو مارتينيز، وكذلك بدأ كارلوس أجوستو بدلا من فيدريكو ديماركو.

وتوقفت المباراة لمدة 7 دقائق بعد مرور 14 دقيقة على الانطلاق بسبب انعدام الرؤية من الألعاب النارية الخاصة بجماهير جنوى.

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وكاد الفريق الجريفوني أن يتقدم في الدقيقة 32 بعرضية مرت من الجميع بمحاذاة المرمى.

وتابع ماركو أرناتوفيتش كرة مرتدة من القائم وتقدم لإنتر في الدقيقة 42.

ورد أصحاب الأرض بهدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول برأسية قوية من رادو دراجوشين لم يتعامل معها سومر حارس إنتر بالشكل المطلوب.

وأهدر أرناتوفيتش في الشوط الثاني فرصة تقدم الأفاعي في الدقيقة 51 بتسديدة مرت بجوار القائم.

ومنع جوزيب مارتينيز حارس جنوى رأسية فرانشيسكو أتشيربي ومنع التقدم للضيوف في الدقيقة 69.

الفوز رفع رصيد إنتر لـ 45 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن يوفنتوس الذي يستعد لمواجهة روما.

فيما حصد جنوى نقطته الـ 20 الموسم الجاري في المركز الثالث عشر بفارق 7 نقاط عن مراكز الهبوط.

وفي نفس الجولة واصل نابولي سلسلة تعثراته وتعادل سلبيا مع مونزا بدون أهداف على ملعب أرماندو مارادونا.

الفوز جعل حامل اللقب في المركز السابع برصيد 27 نقطة، ويتواجد مونزا في المركز 11 برصيد 22 نقطة.

وشهدت المباراة إهدار ماتيا بيسينا لركلة جزاء لمونزا في الدقيقة 68، وخرج أليكيس ميريت حارس نابولي في الدقيقة 74 بسبب إصابة عضلية.

وارتقى فيورنتينا للمركز الرابع مواصلا نتائجه الإيجابية برصيد 33 نقطة بعد الفوز على تورينو بهدف دون رد.

وسجل لوكا رانييري هدف اللقاء الوحيد قبل 7 دقائق على صافرة النهاية.

وأخيرا وعلى ملعب الأولمبيكو انتصر لاتسيو مع ماوريسيو ساري على فروزينوني بنتيجة 3-1.

وقلب نسور العاصمة تأخرهم بعد هدف ماتياس سولي من ركلة جزاء في الدقيقة 58 لفوز.

فسجل الأرجنتيني تاتي كاستنانيوس هدف التعادل في الدقيقة 70، ثم تقدم جوستاف إيساكسن للسماوي بعد دقيقتين من صناعة صاحب الهدف الأول.

واختتم باتريك أهداف اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد لاتسيو لـ 27 نقطة في المركز الثامن.

بينما توقف رصيد فروزينوني عند 19 نقطة ودون فوز في آخر 5 مباريات بالمركز 14.

فيورنتينا الدوري الإيطالي نابولي إنتر لاتسيو تورينو جنوى
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