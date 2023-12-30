عوض يكشف موقف الأهلي من بيع ديانج وحقيقة رغبة كولر في التخلص من معلول

دافع أحمد حسام عوض عضو شركة الكرة بالنادي الأهلي عن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي إثر الهجوم الجماهيري عليه من وقت لآخر.

وقال عوض في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أمير توفيق يتعرض لهجوم غريب طوال الوقت. إنه يعمل بجد ومخلص ومحترف للغاية وأمين ولا يتكلم".

وأضاف "لقد حقق 100% من المطلوب منه ويحملونه أخطاء لا علاقة له بها وهذا يضعه تحت ضغوط مستمرة".

أما عن مستجدات التفاوض مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر قال: "كل عملية تفاوض يمكن أن تنجح أو تتعثر وفي النهاية يتم الإعلان عبر القنوات الرسمية. أتحدث بصورة عامة وليس عن عمر كمال فقط".

وعن مستقبل أليو ديانج قال: "حتى الآن لا توجد أي عروض رسمية لضم أليو ديانج. إذا أتانا رقم مناسب ووافقت الإدارة الفنية فلا نمانع بيعه".

أما بخصوص الشائعات عن رغبة كولر في إنهاء فترة علي معلول مع النادي قال: "هل يُعقل أن يقول مدرب بحجم كولر في فريق مثل الأهلي عن لاعب بقيمة علي معلول إنه اكتفى منه"؟

وأكمل "بالنسبة لما يثار عن عدم التجديد له.. هل من المفترض أن أعلن كمسؤول عن أي خطوة تفاوضية مع أي لاعب"؟

وكشف عوض "محمد هاني سيجدد عقده خلال أيام قليلة".

وأتم "ضم أحمد أمين قفة أو مروان حمدي؟ طيلة الوقت يُعرض علينا أسماء، وطبيعي أن أي لاعب يقدم أداءً جيدا يتم التفكير فيه".