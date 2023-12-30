مورينيو: ديبالا سيكون متاحا أمام يوفنتوس ولكن

السبت، 30 ديسمبر 2023 - 00:30

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - باولو ديبالا - روما

كشف جوزيه مورينيو مدرب روما موقف لاعبه باولو ديبالا من المشاركة في مواجهة يوفنتوس.

ويلعب روما أمام يوفنتوس مساء السبت ضمن الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "لا أستطيع أن أعطي إجابة حول ما إذا كان ديبالا سيبدأ مباراة يوفنتوس أم لا، لكن الشعور هو أن باولو سيكون متاحا، أحتاج للحديث مع اللاعب ثم سنرى إذا كان سيبدأ أم لا".

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وأضاف "نحن نعرف دائما ما يمكن توقعه من اليوفي وأليجري. عندما نتحدث عن الفريق والمدربين الذين يحققون النتائج، حتى لو كانت كلمة غريبة، فإنني أفسرها على أنها أهم شيء في كرة القدم، الحصول على النتائج".

وأتم مورينيو "يوفنتوس يدافع كثيرا وبشكل جيد، إنهم أقوياء بالهجمات المرتدة والكرات الثابتة، هم يلعبون مباراة واحدة أسبوعيا وهذا لا يعني أنه يمكنهم الراحة فقط، بل العمل على التكتيكات، هم في صراع اللقب مع إنتر ميلان".

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة بفارق أقل 5 نقاط عن إنتر المتصدر، لكن السيدة العجوز لعب مباراة أقل.

فيما يحتل ذئاب العاصمة المركز السادس برصيد 28 نقطة.

روما يوفنتوس الدوري الإيطالي
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