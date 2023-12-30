ريمونتادا وحفلة أهداف.. شباب أهلي دبي يقلب الطاولة على الشارقة ويتوج بلقب السوبر الإماراتي

حول شباب أهلي دبي تأخره أمام الشارقة بهدفين إلى فوز عريض في كأس السوبر الإماراتي.

وفاز شباب أهلي دبي على الشارقة بنتيجة 6-2 في المباراة التي أقيمت ضمن نهائي المسابقة.

وسجل اهداف شباب الأهلي دبي: كاراتيبا (هدفين) يحيى الغساني وماتيوس ليما وعبد الله حارب ويوري سيزار.

فيما أحرز عثمان كمارا وموسى ماريجا هدفي الشارقة.

ريمونتادا مثيرة

بدأ نادي الشارقة المباراة بشكل جيد ويجل هدفين عن طريق عثمان كمارا وموسى ماريجا بعد اهتزاز مستوى دفاع شباب أهلي دبي.

وارتكب عبد العزيز الكعبي خطأ بلمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء ليتعرض اللاعب للطرد في الدقيقة 32 ، وتحتسب بركلة جزاء على فريقه يسجل منها كارتابيا الهدف الأول لشباب الأهلي بعد 34 دقيقة.

ومن تمريرة متقنة من حارب عبد الله إلي زميله كارتابيا أدرك شباب الأهلي التعادل.

وواصل شباب الأهلي ضغطه ونجح يحيي الغساني في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع، ينهي به الشوط المثير.

وواصل شباب الأهلي هجومه مستغلا النقص العددي للشارقة، وفي الدقيقة 67 يسجل ماتيوس ليما الهدف الرابع لشباب الأهلي.

ونجح حارب عبد الله في تعزيز فوز فريقه بتسجل الهدف الخامس بعد 79 دقيقة، وقبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية سجل يوري سيزار الهدف السادس لفريقه.

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